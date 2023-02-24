"Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев". Зеленский в годовщину российского вторжения наградил военных и вручил боевые знамена воинским частям. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
В годовщину начала полномасштабной войны, 24 февраля, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и гражданским (волонтерам, врачам, энергетикам, педагогам), а также передал боевые знамена воинским частям Вооруженных сил и штурмовым бригадам "Гвардии наступления"
. Торжественная церемония
прошла на Софийской площади в Киеве. Фото опубликовала
пресс-служба президента. "Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощник государства! Сегодня, после года решающей войны за независимость Украины... Я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет Украиной: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами! Пусть эта гордость идет по сердцам и странам. Пусть эта гордость говорит всюду, что Украина живет", – сказал Зеленский.