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"Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев". Зеленский в годовщину российского вторжения наградил военных и вручил боевые знамена воинским частям. Фоторепортаж

Сегодня 16.22
В годовщину начала полномасштабной войны, 24 февраля, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и гражданским (волонтерам, врачам, энергетикам, педагогам), а также передал боевые знамена воинским частям Вооруженных сил и штурмовым бригадам "Гвардии наступления". Торжественная церемония прошла на Софийской площади в Киеве. Фото опубликовала пресс-служба президента. "Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощник государства! Сегодня, после года решающей войны за независимость Украины... Я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет Украиной: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами! Пусть эта гордость идет по сердцам и странам. Пусть эта гордость говорит всюду, что Украина живет", – сказал Зеленский.
Теги: военные, флаг, волонтеры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, награды, награда, церемония
 

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