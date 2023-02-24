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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский наградил капелланов, которые сейчас служат в ВСУ и Нацгвардии

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Зеленский: Спасибо за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны
Зеленский: Спасибо за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ встретился с капелланами, которые сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Об этом глава государства сообщил 24 февраля в Telegram.

"Вручил военным капелланам государственные награды: орден "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и медаль "Защитнику Отчизны", – написал президент.

В ходе встречи обсуждалось увеличение численности капелланов в армии, вопрос урегулирования верификации духовного образования, что необходимо для получения воинских званий и зачисления в армию.

"Спасибо за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

В Национальной гвардии институт капелланов ввели в июле 2017 года. Чтобы стать капелланом, священникам необходимо знание украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины. К службе в военном духовенстве запрещено привлекать клириков Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно приказу Министерства обороны Украины №685 от 2016 года, капелланом может быть человек, который имеет духовное образование, входит в состав зарегистрированной в Украине религиозной организации, имеет опыт богослужения не менее трех лет и владеет государственным языком.

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4626, согласно которому капелланы получили статус военнослужащих.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, церковь, Владимир Зеленский, капелланы, ВСУ, медали, война России против Украины, награды, священник
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