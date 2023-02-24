Зеленский наградил капелланов, которые сейчас служат в ВСУ и Нацгвардии

Зеленский: Спасибо за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны Фото: president.gov.ua

"Вручил военным капелланам государственные награды: орден "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и медаль "Защитнику Отчизны", – написал президент.

В ходе встречи обсуждалось увеличение численности капелланов в армии, вопрос урегулирования верификации духовного образования, что необходимо для получения воинских званий и зачисления в армию.

"Спасибо за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи", – подчеркнул Зеленский.