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КИЕВ

"Слава всем, кто сейчас в бою". На Софийской площади подняли флаг Украины и почтили память погибших защитников

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Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды
Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды
Фото: president.gov.ua

В Киеве утром 24 февраля на Софийской площади провели памятное мероприятие к годовщине полномасштабного российского вторжения и почтили память погибших украинских воинов. Видео события опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В церемонии также приняли участие: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и представители дипломатического корпуса.

На площади подняли флаг Украины. Также прозвучал гимн в исполнении Святослава Вакарчука.   

"Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощник государства! Сегодня, после года решающей войны за независимость Украины, и здесь, на этом величественном месте, которое видело Ярослава, и Богдана, и Михаила, и многих других, кто сражался за Украину, я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет по Украине... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами! И пусть эта гордость идет по улицам и окопам. Пусть эта гордость идет по площадям и городам. Пусть эта гордость идет по сердцам и странам. Пусть эта гордость говорит всюду, что Украина живет", – сказал президент.

Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды, в частности звание Героя Украины.  Также он поблагодарил военных и всех украинцев, которые противостоят российской агрессии.

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает сражаться и кто спасает жизни", – сказал президент.

Погибших защитников и жертв российской агрессии почтили минутой молчания.

"Светлая память всем, чью жизнь отняла эта война", – добавил глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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