"Слава всем, кто сейчас в бою". На Софийской площади подняли флаг Украины и почтили память погибших защитников

В церемонии также приняли участие: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и представители дипломатического корпуса.

На площади подняли флаг Украины. Также прозвучал гимн в исполнении Святослава Вакарчука.

"Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спаситель украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощник государства! Сегодня, после года решающей войны за независимость Украины, и здесь, на этом величественном месте, которое видело Ярослава, и Богдана, и Михаила, и многих других, кто сражался за Украину, я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет по Украине... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами! И пусть эта гордость идет по улицам и окопам. Пусть эта гордость идет по площадям и городам. Пусть эта гордость идет по сердцам и странам. Пусть эта гордость говорит всюду, что Украина живет", – сказал президент.

Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды, в частности звание Героя Украины. Также он поблагодарил военных и всех украинцев, которые противостоят российской агрессии.

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает сражаться и кто спасает жизни", – сказал президент.

Погибших защитников и жертв российской агрессии почтили минутой молчания.

"Светлая память всем, чью жизнь отняла эта война", – добавил глава государства.