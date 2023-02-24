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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ставки Буданов сообщил об актуальных намерениях РФ, есть решение о противодействии – Зеленский

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Зеленский сообщил, что на восточном направлении ситуация очень тяжелая, а на некоторых южных "довольно опасная"
Зеленский сообщил, что на восточном направлении ситуация очень тяжелая, а на некоторых южных – "довольно опасная"
Фото: president.gov.ua

Заседание ставки Верховного главнокомандующего 24 февраля прошло в расширенном формате, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, на заседании ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и командира оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуарда Москалева и командира ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского. 

"Ситуация по основным направлениям. Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасная, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины в этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся. Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии", – сообщил Зеленский. 

Также он рассказал, что на ставке "отдельно и очень подробно" обсуждали вопросы производства и поставки оружия и боеприпасов. 

"Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал", – добавил Зеленский. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Таврия, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Александр Сырский, Кирилл Буданов
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