Зеленский: Без деоккупации Крыма не будет нормального мира для Украины, Европы, мира

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, признанную миром, включая Россию, с 1991 года, – отметил президент. – Это нормально, не хорошо, потому что я не верю, что у нас [с россиянами] будут хорошие отношения. Даже не знаю, когда это произойдет. Это вопрос последующих поколений. Но это обычная точка для начала дипломатического решения".

По словам Зеленского, "если согласиться на границы 2014 года", то "люди будут жить и знать, что через два года, три, пять, возможно, 10 лет они [оккупанты] вернутся".

Корреспондент ВВС уточнил у президента, значит ли это, что "без возвращения Крыма мира не будет".

"Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира", – ответил Зеленский.

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.