"Всем патриотам – время действовать пришло". По радио в оккупированном Крыму звучал гимн Украины и обращение человека с голосом, похожим на голос Буданова

В частности, видео с аудиозаписью опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". В начале и в конце видео по радио звучит фрагмент гимна Украины.
"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" – говорилось в обращении.
"Крым.Реалии" пишет, что радиостанции подверглись взлому. Подконтрольное оккупантам издание ForPost заявило, что эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" были взломаны в ряде крымских районов, в то же время в Симферополе и Севастополе эта аудиозапись не транслировалась.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".