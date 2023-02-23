"Всем патриотам – время действовать пришло". По радио в оккупированном Крыму звучал гимн Украины и обращение человека с голосом, похожим на голос Буданова

В частности, видео с аудиозаписью опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". В начале и в конце видео по радио звучит фрагмент гимна Украины.

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" – говорилось в обращении.

"Крым.Реалии" пишет, что радиостанции подверглись взлому. Подконтрольное оккупантам издание ForPost заявило, что эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" были взломаны в ряде крымских районов, в то же время в Симферополе и Севастополе эта аудиозапись не транслировалась.