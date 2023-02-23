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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Всем патриотам – время действовать пришло". По радио в оккупированном Крыму звучал гимн Украины и обращение человека с голосом, похожим на голос Буданова

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Обращение звучало по радио в нескольких районах Крыма, сообщали СМИ
Обращение звучало по радио в нескольких районах Крыма, сообщали СМИ
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Крыму в эфире радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" 23 февраля прозвучало обращение, озвученное голосом, похожим на голос начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщил проект "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские и российские СМИ и местные Telegram-каналы.

В частности, видео с аудиозаписью опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". В начале и в конце видео по радио звучит фрагмент гимна Украины.

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" – говорилось в обращении.

"Крым.Реалии" пишет, что радиостанции подверглись взлому. Подконтрольное оккупантам издание ForPost заявило, что эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" были взломаны в ряде крымских районов, в то же время в Симферополе и Севастополе эта аудиозапись не транслировалась.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".

Теги: Крым, Симферополь, Севастополь, оккупация, радио, война России против Украины, Кирилл Буданов
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