Россия собирается раздавать землю в Крыму участникам войны против Украины – Чубаров

"Кадастр преступников. Российские оккупанты готовятся к наделению бесплатно земельным наделом без торгов и вне очереди "участников СВО" (официально в РФ называют войну против Украины "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), которые имеют постоянную регистрацию на территории Крыма и независимо от наличия у них другой недвижимости и собственности", – написал он.
Чубаров считает, что "получится хороший список военных преступников, достоверность которого будет подтверждена решениями по выделению земельного участка".
"Разумеется, незаконно выделенная земля будет изъята, а военные преступники – наказаны", – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".