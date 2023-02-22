Россия собирается раздавать землю в Крыму участникам войны против Украины – Чубаров

"Кадастр преступников. Российские оккупанты готовятся к наделению бесплатно земельным наделом без торгов и вне очереди "участников СВО" (официально в РФ называют войну против Украины "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), которые имеют постоянную регистрацию на территории Крыма и независимо от наличия у них другой недвижимости и собственности", – написал он.

Чубаров считает, что "получится хороший список военных преступников, достоверность которого будет подтверждена решениями по выделению земельного участка".

"Разумеется, незаконно выделенная земля будет изъята, а военные преступники – наказаны", – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)