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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура АРК сообщила о подозрении "доценту" оккупационного университета в Крыму, призывавшему к геноциду украинцев

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Никифоров призывал "убивать украинцев как бешеных собак"
Никифоров призывал "убивать украинцев как бешеных собак"
Фото: krymr.com

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в коллаборацонной деятельности, публичных призывах к геноциду и пропаганде войны "доценту" оккупационного "Крымского федерального университета имени Вернадского", сообщил 22 февраля пресс-центр прокуратуры АРК.

"Подозреваемый проводил пропагандистскую кампанию против Украины. В выступлениях, которые транслировались по "крымскому телевидению", он поддерживал действия государства-агрессора, оправдывал преступления рашистов и призывал к геноциду украинского народа. При этом в своих речах подозреваемый использовал привычный нарратив российской пропаганды, что якобы украинцы не являются "полноценным народом", – говорится в релизе. 

В прокуратуре не назвали его имя, но опубликовали частично заблюренное фото. Источники "Крым.Реалии" рассказали, что этот "доцент" – Андрей Никифоров. Это подтверждает фото Никифорова, опубликованное изданием. Оно такое же, как в релизе прокуратуры, но не заблюренное. 

Фото: ark.gp.gov.ua
Фото: ark.gp.gov.ua

"Украинский этнос (который россияне так упорно пытаются уничтожить) он сравнивал с опухолью и чумой, а "денацификацию" называл основной целью российской агрессии против Украины. Таким образом, этот "доцент", будучи публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию, оправдывал действия врага и превращал граждан Украины в легитимную и необходимую мишень для уничтожения", – добавили в прокуратуре. 

Никифоров, как напоминает "Крым.Реалии", в 2017 году призывал "убивать украинцев как бешеных собак". Кроме того, он был экспертом "центра "Е" крымского "управления МВД России", добавляет СМИ. В частности, в 2018 году выводы "экспертизы" Никифорова использовались при аресте крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, прокуратура, пропаганда, оккупация, геноцид, МВД РФ, подозрение, Эмиль Курбединов, россияне
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