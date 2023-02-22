Буданов прогнозирует решающие бои на фронте во второй половине весны

Буданов о будущих боях на фронте весной: Это переломный момент Фото: gur.gov.ua

"С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент", – сказал он.

На вопрос: "Если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев большой войны, какой сейчас счет и какая минута матча?" Буданов ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

Буданов также назвал три самых больших, по его мнению, поражения Украины в этой войне:

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым", – сказал он.

Тремя крупнейшими победами Украины глава разведки считает вытеснение оккупантов с киевского направления, контрнаступление на харьковском направлении и возвращение Херсона.