Буданов прогнозирует решающие бои на фронте во второй половине весны

"С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент", – сказал он.
На вопрос: "Если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев большой войны, какой сейчас счет и какая минута матча?" Буданов ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".
Буданов также назвал три самых больших, по его мнению, поражения Украины в этой войне:
"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым", – сказал он.
Тремя крупнейшими победами Украины глава разведки считает вытеснение оккупантов с киевского направления, контрнаступление на харьковском направлении и возвращение Херсона.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".