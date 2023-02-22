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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов прогнозирует решающие бои на фронте во второй половине весны

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Буданов о будущих боях на фронте весной: Это переломный момент
Буданов о будущих боях на фронте весной: Это переломный момент
Фото: gur.gov.ua

Во второй половине весны на фронте будут происходить решающие бои между украинской армией и российскими оккупантами. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Forbes Україна", опубликованном 22 февраля.

"С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент", – сказал он.

На вопрос: "Если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев большой войны, какой сейчас счет и какая минута матча?" Буданов ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

Буданов также назвал три самых больших, по его мнению, поражения Украины в этой войне:

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым", – сказал он.

Тремя крупнейшими победами Украины глава разведки считает вытеснение оккупантов с киевского направления, контрнаступление на харьковском направлении и возвращение Херсона.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, война, Северодонецк, Волноваха, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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