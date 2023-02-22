"Не случайность". Буданов заявил, что в России "не просто так" увеличилось число пожаров в 2022 году

Буданов о пожарах в РФ: Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит Фото: gur.gov.ua

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на два–три часа, иногда на пять–шесть часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", – подчеркнул он.

На вопрос журналистов, помогаю ли в этом украинцы, Буданов ответил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так – деньги творят чудеса".