"Не случайность". Буданов заявил, что в России "не просто так" увеличилось число пожаров в 2022 году

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на два–три часа, иногда на пять–шесть часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", – подчеркнул он.
На вопрос журналистов, помогаю ли в этом украинцы, Буданов ответил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так – деньги творят чудеса".
В конце прошлого года OSINT-агентство Molfar посчитало, что только за ноябрь–декабрь 2022 года статистика пожаров, крупных инцидентов в России выросла вдвое. Чаще всего горели российские заводы и промышленные объекты, торгово-развлекательные центры и нефтехранилища.
Например, 9 декабря в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". 12 декабря масштабный пожар возник в строительном гипермаркете в Балашихе Московской области. 25 декабря загорелся торговый центр в Краснодарском крае.
Также 20 декабря горел, а затем и взрывался газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" в российской Чувашии, а в Москве 23 декабря горела воинская часть.