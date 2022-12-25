В России случился масштабный пожар в торговом центре

На месте происшествия работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет, эвакуацию спасатели не проводили – люди самостоятельно покинули место происшествия.

РЕН-ТВ опубликовало видео с места пожара.