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В России случился масштабный пожар в торговом центре

На российской Кубани загорелся ТЦ
На российской Кубани загорелся ТЦ
Фото: 23.mchs.gov.ru

В станице Тбилисской в Кракснодарском Крае РФ 25 декабря произошел пожар в торговом центре, огонь охватил площадь в тысячу квардратных метров. Об этом собщает издание "Живая Кубань".

На месте происшествия работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет, эвакуацию спасатели не проводили – люди самостоятельно покинули место происшествия.

РЕН-ТВ опубликовало видео с места пожара.

Контекст:

В России в последнее время участились случаи пожаров в торговых центрах. В частности, 12 декабря масштабный пожар возник в строительном гипермаркете в Балашихе Московской области.

Ранее утром 9 декабря в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". Площадь горения составила около 17 000 м², в результате пожара погиб охранник.

Теги: Россия, пожар, торговый центр, МЧС РФ
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