В России случился масштабный пожар в торговом центре

На месте происшествия работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет, эвакуацию спасатели не проводили – люди самостоятельно покинули место происшествия.
РЕН-ТВ опубликовало видео с места пожара.
В России в последнее время участились случаи пожаров в торговых центрах. В частности, 12 декабря масштабный пожар возник в строительном гипермаркете в Балашихе Московской области.
Ранее утром 9 декабря в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". Площадь горения составила около 17 000 м², в результате пожара погиб охранник.