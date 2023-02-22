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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска живут в режиме максимальной экономии боеприпасов – Буданов

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По словам Буданова, в РФ сейчас налаживают массовое производство артиллерийских снарядов
По словам Буданова, в РФ сейчас налаживают массовое производство артиллерийских снарядов
Фото: gur.gov.ua

В РФ наблюдается острая нехватка боеприпасов, из-за которой России не удается полноценно вести артиллерийскую войну. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 22 февраля.

По словам Буданова, в РФ сейчас налаживают массовое производство артиллерийских снарядов. Он считает, что это еще раз подтверждает, что запасов снарядов нет, их не хватает.

"Уже два месяца российские группировки, которые действуют у нас, живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар и дальше будут пробовать, добавилась еще эта локация. На всех остальных участках – режим экономии боеприпасов", – отметил он.

Глава разведки добавил, что россияне используют больше боеприпасов, чем производят.

"Это не так легко, для этого нужно очень много производств, которые за 30 лет уничтожены. 30 лет Россия, как и многие другие страны постсоветского пространства, продавала запасы", – подчеркнул Буданов.

Контекст:

11 февраля разведка Канады сообщила, что Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и несет большие потери под Бахмутом и Угледаром.

Нехватку признавали и сами оккупанты. Например, 16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Дефицит также подтвердил и основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. "Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными", заявил он 20 февраля. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, боевики, боеприпасы, артиллерия, Минобороны, война России против Украины, Угледар, Кирилл Буданов
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