Российские войска живут в режиме максимальной экономии боеприпасов – Буданов

По словам Буданова, в РФ сейчас налаживают массовое производство артиллерийских снарядов. Он считает, что это еще раз подтверждает, что запасов снарядов нет, их не хватает.

"Уже два месяца российские группировки, которые действуют у нас, живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар и дальше будут пробовать, добавилась еще эта локация. На всех остальных участках – режим экономии боеприпасов", – отметил он.

Глава разведки добавил, что россияне используют больше боеприпасов, чем производят.

"Это не так легко, для этого нужно очень много производств, которые за 30 лет уничтожены. 30 лет Россия, как и многие другие страны постсоветского пространства, продавала запасы", – подчеркнул Буданов.