Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер". Он заявил, что без боеприпасов наемники под Бахмутом ежедневно теряют "сотни бойцов"

Пригожин обвинил минобороны РФ в том, что ЧВК "Вагнер" несет потери, не имея возможности пополнить боекомплект Скриншот: РИА ФАН / Telegram

По словам Пригожина, глава минобороны и руководитель Генштаба запретили поставлять боеприпасы наемникам. Создатель ЧВК отметил, что с вагнеровцами поделились другие подразделения оккупантов, в том числе ориентированный на главу Чечни Рамзана Кадырова батальон "Ахмат", но глобально проблему снабжения боеприпасами это не решает.

В это же время, по словам Пригожина, Шойгу и Герасимов "раздают направо и налево команды", в которых говорится о том, что ЧВК "Вагнер" "не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом".

По последней информации, которую получил создатель ЧВК, вагнеровцам заблокировали передачу саперных лопаток и теперь наемникам нечем окапываться.

"Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попыткой уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене Родине. В тот момент, когда ЧВК "Вагнер" бьется за Бахмут [Донецкой области], теряя каждый день сотни своих бойцов",– резюмировал Пригожин.

В еще одном аудио Пригожин назвал военное руководство РФ "кучкой околовоенных функционеров" и подтвердил, что вагнеровцы "пачками гибнут" из-за того, что отрезаны от поставок боеприпасов.