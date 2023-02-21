Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер". Он заявил, что без боеприпасов наемники под Бахмутом ежедневно теряют "сотни бойцов"

По словам Пригожина, глава минобороны и руководитель Генштаба запретили поставлять боеприпасы наемникам. Создатель ЧВК отметил, что с вагнеровцами поделились другие подразделения оккупантов, в том числе ориентированный на главу Чечни Рамзана Кадырова батальон "Ахмат", но глобально проблему снабжения боеприпасами это не решает.
В это же время, по словам Пригожина, Шойгу и Герасимов "раздают направо и налево команды", в которых говорится о том, что ЧВК "Вагнер" "не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом".
По последней информации, которую получил создатель ЧВК, вагнеровцам заблокировали передачу саперных лопаток и теперь наемникам нечем окапываться.
"Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попыткой уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене Родине. В тот момент, когда ЧВК "Вагнер" бьется за Бахмут [Донецкой области], теряя каждый день сотни своих бойцов",– резюмировал Пригожин.
В еще одном аудио Пригожин назвал военное руководство РФ "кучкой околовоенных функционеров" и подтвердил, что вагнеровцы "пачками гибнут" из-за того, что отрезаны от поставок боеприпасов.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.
16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.