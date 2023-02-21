Компании Пригожина под санкциями заработали $250 млн – Financial Times

По данным издания, санкции, наложенные на компании Пригожина, не смогли остановить получение ими прибыли от продажи нефти, газа, золота и алмазов. Financial Times проанализировало счета компаний Пригожина, как находящихся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, так и не попавших под ограничения. Анализ не включает внутрироссийский бизнес в сфере общественного питания и недвижимости, принадлежащий Пригожину.
Издание выяснило, что компания "Евро Полис", на которую правительство США наложило санкции в 2018 году, получила $90 млн чистой прибыли в 2020 году. Объем продаж компании составил $134 млн. В декабре 2021 года компания сообщала о падении выручки до чуть более $400 тыс., но при этом на ее балансе находилось $92 млн.
Компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, попала под санкции США в июле 2020 года, но в 2021-м объем продаж составил $2,6 млн. Еще две компании в 2021 году продали большое количество промышленного оборудования в Судан и Центральноафриканскую республику, получив более $6 млн дохода, пишет издание.
Еще ряд компаний Пригожина, вероятно, передал свою деятельность другим организациям до того, как Запад наложит на них ограничения, говорится в статье. Компания Mercury LLC, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС с 2021 года, за три года до включения в список сообщала об объеме продаж в $67 млн, но затем заявляла о нулевой выручке.
Сам Пригожин отвечал на предыдущие расследования Financial Times об обходе санкций через пресс-службу своей кейтеринговой компании "Конкорд": "Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК "Вагнер", а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции".
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям).
Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.