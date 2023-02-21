Компании Пригожина под санкциями заработали $250 млн – Financial Times

По данным издания, санкции, наложенные на компании Пригожина, не смогли остановить получение ими прибыли от продажи нефти, газа, золота и алмазов. Financial Times проанализировало счета компаний Пригожина, как находящихся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, так и не попавших под ограничения. Анализ не включает внутрироссийский бизнес в сфере общественного питания и недвижимости, принадлежащий Пригожину.

Издание выяснило, что компания "Евро Полис", на которую правительство США наложило санкции в 2018 году, получила $90 млн чистой прибыли в 2020 году. Объем продаж компании составил $134 млн. В декабре 2021 года компания сообщала о падении выручки до чуть более $400 тыс., но при этом на ее балансе находилось $92 млн.

Компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, попала под санкции США в июле 2020 года, но в 2021-м объем продаж составил $2,6 млн. Еще две компании в 2021 году продали большое количество промышленного оборудования в Судан и Центральноафриканскую республику, получив более $6 млн дохода, пишет издание.

Еще ряд компаний Пригожина, вероятно, передал свою деятельность другим организациям до того, как Запад наложит на них ограничения, говорится в статье. Компания Mercury LLC, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС с 2021 года, за три года до включения в список сообщала об объеме продаж в $67 млн, но затем заявляла о нулевой выручке.

Сам Пригожин отвечал на предыдущие расследования Financial Times об обходе санкций через пресс-службу своей кейтеринговой компании "Конкорд": "Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК "Вагнер", а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции".