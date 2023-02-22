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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны России опровергло "экзальтированные заявления" Пригожина о "снарядном голоде". Тот назвал ответ военных чиновников "плевком"

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Пригожин публично обвинил минобороны РФ в обмане
Пригожин публично обвинил минобороны РФ в обмане
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Создатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министерство обороны РФ в обмане и снова заявил, что его наемникам под Бахмутом Донецкой области не поставляют боеприпасы. Заявление Пригожина 21 февраля обнародовала его пресс-служба в Telegram.

Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

Он  записал два аудиообращения, в которых назвал военное руководство РФ "кучкой околовоенных функционеров" и заявил, что вагнеровцы "пачками гибнут" из-за того, что отрезаны от поставок боеприпасов. Кроме того, военное руководство РФ, по заявлению Пригожина, запрещает оказывать ЧВК "Вагнер" помощь автотранспортом. Вдобавок вагнеровцам заблокировали передачу саперных лопаток и теперь наемникам нечем окапываться, при этом на фронте ЧВК "Вагнер" теряет сотни людей каждый день.

Минобороны РФ в Telegram 21 февраля опубликовало ответ на "появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов".

В сообщении МО РФ утверждается, что "штурмовые отряды" снабжаются снарядами "в кратчайшие сроки" и в 2022 году их потребности были удовлетворены на 140%.

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки – контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", – заявили в военном ведомстве страны-оккупанта.

Пригожин в ответ заявил, что ЧВК "Вагнер" "недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач", что "снарядный голод" продолжается и что саперных лопаток вагнеровцам по-прежнему не дали. Заявление минобороны РФ он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер" и "попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые совершают подвиг".

22 февраля Пригожин добавил, что по состоянию на 10.00 ситуация не изменилась и боеприпасы отсутствуют. Он пояснил, что по документам минобороны РФ ЧВК "Вагнер" будто бы не существует, и снаряды выписывались на подразделения, которые как будто воевали под Бахмутом вместо вагнеровцев.

По словам Пригожина, после скандала с минобороны о том, кто именно воюет под Бахмутом, и якобы признания, что никого, кроме ЧВК "Вагнер", там нет, теперь боеприпасы выписываются на некую "мифическую группировку". А Герасимов и Шойгу, подписи которых должны стоять на документе о поставках снарядов, не хотят принимать такие решения, добавил он.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Теги: Россия, Украина, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, боевики, наемники, боеприпасы, Виктор Герасимов, Минобороны, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, обман, ЧВК
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