Минобороны России опровергло "экзальтированные заявления" Пригожина о "снарядном голоде". Тот назвал ответ военных чиновников "плевком"

Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

Он записал два аудиообращения, в которых назвал военное руководство РФ "кучкой околовоенных функционеров" и заявил, что вагнеровцы "пачками гибнут" из-за того, что отрезаны от поставок боеприпасов. Кроме того, военное руководство РФ, по заявлению Пригожина, запрещает оказывать ЧВК "Вагнер" помощь автотранспортом. Вдобавок вагнеровцам заблокировали передачу саперных лопаток и теперь наемникам нечем окапываться, при этом на фронте ЧВК "Вагнер" теряет сотни людей каждый день.

Минобороны РФ в Telegram 21 февраля опубликовало ответ на "появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов".

В сообщении МО РФ утверждается, что "штурмовые отряды" снабжаются снарядами "в кратчайшие сроки" и в 2022 году их потребности были удовлетворены на 140%.

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки – контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", – заявили в военном ведомстве страны-оккупанта.

Пригожин в ответ заявил, что ЧВК "Вагнер" "недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач", что "снарядный голод" продолжается и что саперных лопаток вагнеровцам по-прежнему не дали. Заявление минобороны РФ он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер" и "попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые совершают подвиг".

22 февраля Пригожин добавил, что по состоянию на 10.00 ситуация не изменилась и боеприпасы отсутствуют. Он пояснил, что по документам минобороны РФ ЧВК "Вагнер" будто бы не существует, и снаряды выписывались на подразделения, которые как будто воевали под Бахмутом вместо вагнеровцев.

По словам Пригожина, после скандала с минобороны о том, кто именно воюет под Бахмутом, и якобы признания, что никого, кроме ЧВК "Вагнер", там нет, теперь боеприпасы выписываются на некую "мифическую группировку". А Герасимов и Шойгу, подписи которых должны стоять на документе о поставках снарядов, не хотят принимать такие решения, добавил он.