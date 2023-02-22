РФ не успевает производить ракеты. Приходится разбирать китайские пылесосы и стиральные машины на микросхемы – Буданов

"Производится меньше, чем они [россияне] применяют в одном залпе, не успевает производство. Россия – не Советский Союз. В целом за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа "Калибр". Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит, ракет типа Х-101. Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает. Сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, потом раз в восемь дней, теперь – раз в 10 дней, в две недели. Они уменьшают количество ракет и увеличивают временной промежуток", – рассказал он.
Буданов подчеркнул, что в нынешних условиях в России – во время войны и санкций – невозможно нарастить производство. Поэтому РФ использует для производства оружия товары гражданского назначения, которые ввозятся, например, из Китая.
"Это исключительно гражданские товары и микросхемы, которые могут иметь двойное применение. Это проблема. Если вы ввозите пылесос – это пылесос. Исходя из тех реалий, в которых живет Россия, им [россиянам] приходится покупать миллионами такую технику и разбирать ее на микросхемы. Это большой позор даже для российской идеологии, потому что они дошли до того, что покупают стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые потом будут вставлять в ракеты", – добавил глава разведки.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
В Пентагоне 12 декабря заявляли, что собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.
В феврале украинская разведка сообщила, что в России пытаются проводить импортозамещение и упрощать производство оружия, жертвуя его качеством.