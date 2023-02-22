Россияне изменили тактику ведения войны в Бахмуте – Буданов

Буданов: Переход к другой тактике все видят в Бахмуте Фото: gur.gov.ua

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким примером этого. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре происходило применение бронетехники, но она была уничтожена в первые часы, и так же все перешло в стрелковые бои", – рассказал он.

По мнению Буданова, Россия не может полноценно вести артиллерийскую войну из-за нехватки боеприпасов.