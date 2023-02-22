ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму растет дефицит лекарств, их забирают для военных – Центр национального сопротивления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Крыму начались проблемы с медикаментами, сообщают в ЦНС
В Крыму начались проблемы с медикаментами, сообщают в ЦНС
Фото: pixabay.com

Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ, 22 февраля.

Отмечается, что приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов – большинство идет на лечение военных РФ.

Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, так как, кроме лекарств, медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали, говорится в сообщении.

По информации крымского подполья, ранее Москва обещала так называемому главе полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. 

В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий по возможности покидать временно оккупированные территории и выезжать в подконтрольные украинскому правительству регионы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, медицина, лекарства, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (12653)
2
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (11031)
3
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7699)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (7437)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5431)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5411)
7
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4466)
8
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (4213)
 
 
 
 