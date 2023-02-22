В Крыму растет дефицит лекарств, их забирают для военных – Центр национального сопротивления

Отмечается, что приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов – большинство идет на лечение военных РФ.
Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, так как, кроме лекарств, медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали, говорится в сообщении.
По информации крымского подполья, ранее Москва обещала так называемому главе полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет.
В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий по возможности покидать временно оккупированные территории и выезжать в подконтрольные украинскому правительству регионы.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.