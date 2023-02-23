Зеленский: Буча – это настоящее лицо России. Что они о нас действительно думают, их отношение к Украине. Никогда не простим

Зеленский: Когда мы увидели, что россияне сделали в Буче – все стали старше Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что отправился в Бучу сразу после деоккупации.

"Это трагедия. Не кино. Понимаете, это была реальная жизнь. Когда мы увидели, что они сделали в Буче – все мы: и люди, которые там были, и люди, которые это увидели, все – стали старше, – подчеркнул Зеленский. – Я думаю, что Буча не есть лицом войны в Украине. Нет, Буча – это лицо России. Это настоящее их лицо. Что они о нас действительно думают. Их настоящее отношение к нашим людям. Отношение к Украине".

Корреспондент ВВС спросил президента, смогут ли украинцы простить россиян или их президента Владимира Путина.

"Никогда. Никогда…. Здесь мы никогда не простим. Это верно. Сегодня это их вопрос. Вопрос российского общества. Их будущее. Они должны найти ответы на эти вопросы. И они должны сказать: "Что мы должны, что мы можем сделать, чтобы украинцы нас простили". Это – к ним", – подчеркнул Зеленский.