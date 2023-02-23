Зеленский: Буча – это настоящее лицо России. Что они о нас действительно думают, их отношение к Украине. Никогда не простим

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он рассказал, что отправился в Бучу сразу после деоккупации.
"Это трагедия. Не кино. Понимаете, это была реальная жизнь. Когда мы увидели, что они сделали в Буче – все мы: и люди, которые там были, и люди, которые это увидели, все – стали старше, – подчеркнул Зеленский. – Я думаю, что Буча не есть лицом войны в Украине. Нет, Буча – это лицо России. Это настоящее их лицо. Что они о нас действительно думают. Их настоящее отношение к нашим людям. Отношение к Украине".
Корреспондент ВВС спросил президента, смогут ли украинцы простить россиян или их президента Владимира Путина.
"Никогда. Никогда…. Здесь мы никогда не простим. Это верно. Сегодня это их вопрос. Вопрос российского общества. Их будущее. Они должны найти ответы на эти вопросы. И они должны сказать: "Что мы должны, что мы можем сделать, чтобы украинцы нас простили". Это – к ним", – подчеркнул Зеленский.
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
В Буче во время оккупации были убиты 419 гражданских лиц, среди которых девять детей, сообщается в Facebook горсовета 24 января 2023 года.