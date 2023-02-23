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Премьер Испании в ходе визита в Украину посетил Бучу и Ирпень

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Санчес осмотрел фотовыставку об ужасах российской оккупации и последствиях ракетных обстрелов Бучи, отмечается в Fаcebook городского головы
Санчес осмотрел фотовыставку об ужасах российской оккупации и последствиях ракетных обстрелов Бучи, отмечается в Fаcebook городского головы
Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Украину 23 февраля посетил Киевскую область.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что Санчес побывал в деоккупированных в апреле 2022 года Буче и Ирпене под Киевом.

В частности, премьер Испании почтил память погибших украинцев у храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче, где в марте прошлого года обнаружили братские могилы убитых россиянами мирных жителей.

Кроме того, Санчес осмотрел фотовыставку об ужасах российской оккупации и последствиях ракетных обстрелов Бучи.

"Все эти ужасающие кадры из Бучи я уже видел раньше в СМИ. И очень важно собирать эти документальные подтверждения, чтобы россияне не остались безнаказанными", – подчеркнул премьер Испании, его цитирует в Facebook официальная страница Бучанского городского головы.

В Ирпене Санчес осмотрел разрушенные российскими оккупантами дома в одном из ЖК.

Видеоотчет о поездке испанского премьера опубликован на его странице в Facebook.

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы варварства [президента РФ Владимира] Путина. Россия не должна победить в этой войне. Вся Испания – с Украиной", – написал Санчес.

https://www.facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon/videos/1191404838182329/

В Киевской ОВА рассказали, что Санчес во время визита отметил важность побратимства между населенными пунктами Киевской области и Испании.

https://www.facebook.com/koda.gov.ua/posts/pfbid0T9Nxt7kXs5Ccg5YYSiNn3w4uynd5woFXvFwPckpMke5joKRMSed2VEuKFPdxqvRpl

Контекст:

Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия. Санчес был в Украине в апреле 2022 года.

В столице Украины премьер Испании провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается на странице главы Украинского государства в Facebook.

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