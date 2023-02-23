Премьер Испании в ходе визита в Украину посетил Бучу и Ирпень

Санчес осмотрел фотовыставку об ужасах российской оккупации и последствиях ракетных обстрелов Бучи, отмечается в Fаcebook городского головы Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что Санчес побывал в деоккупированных в апреле 2022 года Буче и Ирпене под Киевом.

В частности, премьер Испании почтил память погибших украинцев у храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче, где в марте прошлого года обнаружили братские могилы убитых россиянами мирных жителей.

Кроме того, Санчес осмотрел фотовыставку об ужасах российской оккупации и последствиях ракетных обстрелов Бучи.

"Все эти ужасающие кадры из Бучи я уже видел раньше в СМИ. И очень важно собирать эти документальные подтверждения, чтобы россияне не остались безнаказанными", – подчеркнул премьер Испании, его цитирует в Facebook официальная страница Бучанского городского головы.

В Ирпене Санчес осмотрел разрушенные российскими оккупантами дома в одном из ЖК.

Видеоотчет о поездке испанского премьера опубликован на его странице в Facebook.

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы варварства [президента РФ Владимира] Путина. Россия не должна победить в этой войне. Вся Испания – с Украиной", – написал Санчес.

В Киевской ОВА рассказали, что Санчес во время визита отметил важность побратимства между населенными пунктами Киевской области и Испании.