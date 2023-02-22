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Премьер-министр Испании посетит Киев – СМИ

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О поездке Санчеса официально не объявляли из соображений безопасности
О поездке Санчеса официально не объявляли из соображений безопасности
Фото: EPA

Премьер-министр Испании Педро Санчес 22 февраля отправится в Украину. Об этом сообщило издание Larazon.

По данным издания, о поездке официально не объявляли из соображений безопасности. Визит в Киев проходит в рамках обязательств Испании перед союзниками и против незаконного вторжения России в Украину. 

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Испания также намерена поставить Украине танки Leopard.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Испания, война России против Украины, визит, Педро Санчес
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