Рассылка писем-бомб в Испании. Подозреваемый хотел остановить поддержку Украины, пользовался "ВКонтакте" и читал российские новости

Испанца обвиняют в шести преступлениях: четырех актах терроризма и двух актах терроризма с отягчающими обстоятельствами (за отправку посылок-бомб членам правительства Испании).

Судья постановил, что Паскуаля необходимо содержать под стражей из-за риска побега, сокрытия улик и совершения иных преступлений. В частности, в постановлении отмечается, что подозреваемый пользовался российской соцсетью "ВКонтакте" и швейцарским сервисом зашифрованной электронной почты Protonmail, что может свидетельствовать о риске его бегства в Россию.

Также следствие выяснило, что Паскуаль читал российские государственные СМИ RT и Sputnik, а также испаноязычные вебсайты об оружии и химии.

В постановлении также отмечается, что подозреваемый имел целью повлиять на общественное спокойствие и создать впечатление, что письма рассылали связанные с РФ люди, чтобы отомстить за поддержку Испанией и США Украины.

В то же время, данные следствия пока не позволяют сделать вывод о принадлежности задержанного к любой террористической группировке, отметил судья.