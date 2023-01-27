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Рассылка писем-бомб в Испании. Подозреваемый хотел остановить поддержку Украины, пользовался "ВКонтакте" и читал российские новости

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О задержании подозреваемого стало известно 25 января
О задержании подозреваемого стало известно 25 января
Фото: depositphotos.com

74-летний испанец Помпейо Гонсалес Паскуаль, подозреваемый в рассылке "почтовых бомб", в том числе в посольство Украины в Мадриде, пытался таким образом оказать давление на Испанию, чтобы она отказалась от поддержки Украины. Об этом заявил 27 января следственный судья, отмечает Diario de Mallorca.

Испанца обвиняют в шести преступлениях: четырех актах терроризма и двух актах терроризма с отягчающими обстоятельствами (за отправку посылок-бомб членам правительства Испании).

Судья постановил, что Паскуаля необходимо содержать под стражей из-за риска побега, сокрытия улик и совершения иных преступлений. В частности, в постановлении отмечается, что подозреваемый пользовался российской соцсетью "ВКонтакте" и швейцарским сервисом зашифрованной электронной почты Protonmail, что может свидетельствовать о риске его бегства в Россию.

Также следствие выяснило, что Паскуаль читал российские государственные СМИ RT и Sputnik, а также испаноязычные вебсайты об оружии и химии.

В постановлении также отмечается, что подозреваемый имел целью повлиять на общественное спокойствие и создать впечатление, что письма рассылали связанные с РФ люди, чтобы отомстить за поддержку Испанией и США Украины.

В то же время, данные следствия пока не позволяют сделать вывод о принадлежности задержанного к любой террористической группировке, отметил судья.

Контекст:

30 ноября 2022 года в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

22 января The New York Times написала, что американские и европейские официальные лица связывают с рассылкой писем российскую военную разведку, которая поручила одной из ультраправых группировок провести кампанию по рассылке писем-бомб в Испании. По данным издания, следователи сосредоточились на "Русском имперском движении" – радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.

25 января стало известно, что полиция Испании задержала 74-летнего мужчину, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, терроризм, взрыв, Испания, посольство, ВКонтакте, взрывчатка, Мадрид, Европа, консульство, безопасность, подозрение, судья
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