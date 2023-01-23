Российских агентов подозревают в причастности к рассылке писем-бомб в Испании – СМИ

По словам официальных лиц, которые приводит издание, следователи сосредоточились на "Русском имперском движении" – радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.
Они добавили, что группа, признанная Госдепом США глобальной террористической организацией, потенциально имеет связи с российскими спецслужбами. Важные члены группировки находились в Испании и полиция там отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.
Представители США отмечают, что руководившие кампанией российские офицеры намеревались застать европейские правительства врасплох и, возможно, проверяли прокси-группы на случай, если Кремль решит эскалировать конфликт.
В США считают, что пока нет никаких признаков того, что Москва готова участвовать в широкомасштабных тайных атаках или диверсиях в Европе, которые, по мнению российских официальных лиц, могут спровоцировать ответную реакцию со стороны НАТО и потенциально привести к дорогостоящему более широкому конфликту, пишет издание.
В то же время, по словам официальных лиц США, планы президента РФ Владимира Путина в отношении террористических атак может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине.
"Это выглядит как упреждающий выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов, чтобы атаковать тыловые районы Запада", – отметил бывший координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.
30 ноября 2022 года в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.
В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.
1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.
Последний подобный случай произошел утром 12 декабря в Греции. Там украинское посольство также получило окровавленный пакет. Это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах.
Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.
Издание "ГОРДОН "обратило внимание на то, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.