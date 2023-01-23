Российских агентов подозревают в причастности к рассылке писем-бомб в Испании – СМИ

По словам официальных лиц, которые приводит издание, следователи сосредоточились на "Русском имперском движении" – радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.

Они добавили, что группа, признанная Госдепом США глобальной террористической организацией, потенциально имеет связи с российскими спецслужбами. Важные члены группировки находились в Испании и полиция там отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.

Представители США отмечают, что руководившие кампанией российские офицеры намеревались застать европейские правительства врасплох и, возможно, проверяли прокси-группы на случай, если Кремль решит эскалировать конфликт.

В США считают, что пока нет никаких признаков того, что Москва готова участвовать в широкомасштабных тайных атаках или диверсиях в Европе, которые, по мнению российских официальных лиц, могут спровоцировать ответную реакцию со стороны НАТО и потенциально привести к дорогостоящему более широкому конфликту, пишет издание.

В то же время, по словам официальных лиц США, планы президента РФ Владимира Путина в отношении террористических атак может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине.

"Это выглядит как упреждающий выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов, чтобы атаковать тыловые районы Запада", – отметил бывший координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.