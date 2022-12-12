Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет – МИД

В МИД Украины сообщили о 33 случаях угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах Фото: depositphotos.com

"Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей", – написал Николенко.

По его словам, это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах.

"Одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, один случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", – уточнил спикер МИД Украины.