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Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет – МИД

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В МИД Украины сообщили о 33 случаях угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах
В МИД Украины сообщили о 33 случаях угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах
Фото: depositphotos.com

Посольство Украины в Греции утром 12 декабря получило окровавленный пакет. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей", – написал Николенко.

По его словам, это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах.

"Одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, один случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", – уточнил спикер МИД Украины.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Y7YPzguk89TbKBKMBznrGLcdypEy2sNs2XS6q8bVjSMszALVr98xFwdU9gxfxNR5l

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Издание "ГОРДОН "обратило внимание на то, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

Теги: Украина, Греция, посольство, МИД Украины, угрозы, расследование, Олег Николенко
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