Пономарев: Посылки в украинские посольства с глазами животных – очередная "гениальная" придумка российского ГРУ

За последние две недели зафиксирован 31 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 15 странах Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что это очередная "гениальная" придумка ГРУ российского, которой запугивают дипломатов. Я думаю, что просто кому-то из офицеров пришла в голову "гениальная" мысль. Поэтому я бы вообще к этому не относился никак серьезно. Это скорее говорит о том, что уже до мышей дошли с точки зрения своего интеллектуального уровня", – сказал Пономарев.

Он считает, что эти посылки не связаны с так называемыми шаманскими традициями в РФ.

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