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Пономарев: Посылки в украинские посольства с глазами животных – очередная "гениальная" придумка российского ГРУ

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За последние две недели зафиксирован 31 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 15 странах
За последние две недели зафиксирован 31 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 15 странах
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Отправка в украинские консульства и посольства пакетов с глазами животных связана с российскими спецслужбами, считает получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что это очередная "гениальная" придумка ГРУ российского, которой запугивают дипломатов. Я думаю, что просто кому-то из офицеров пришла в голову "гениальная" мысль. Поэтому я бы вообще к этому не относился никак серьезно. Это скорее говорит о том, что уже до мышей дошли с точки зрения своего интеллектуального уровня", – сказал Пономарев.

Он считает, что эти посылки не связаны с так называемыми шаманскими традициями в РФ.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Издание "ГОРДОН "обратило внимание, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

По состоянию на 7 декабря известно о 31 случае угроз украинским посольствам и консульствам в 15 странах.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: посольство, Илья Пономарев, ГРУ, угрозы, Алеся Бацман, спецслужбы, посольство Украины, письмо
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