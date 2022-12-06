Еще два посольства Украины получили опасные пакеты – Кулеба

Кулеба напомнил о кампании запугивания украинских посольств и консульств, которая началась в конце ноября.

"Пакет со взрывчаткой в Мадриде, окровавленные письма с глазами животных в других столицах... Могу повторить для всех врагов украинской дипломатии – вам не удастся запугать или остановить нас. Мы – единая команда украинских дипломатов, и мы продолжаем работать на защиту Украины и приближение нашей победы. Имеем новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и Дании. Всех, кто продолжает отправлять эти свертки и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добъетесь", – сказал глава МИД.

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Издание "ГОРДОН "обратило внимание, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

По состоянию на 5 декабря зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, сообщили в МИД.