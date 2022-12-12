Климкин о "кровавых письмах" в украинских посольствах: В Испании, Германии, Франции это даже не стало темой для обсуждения в СМИ

"Это классическая психологическая операция – вывести людей из нормального состояния и заставить думать именно об этом, вложить немного денег и получить результат. Но с сегодняшним уровнем эмоций это не работает. Я совершенно не исключаю [руки Кремля] – либо прямо, либо косвенно, через каких-то леваков или ультраправых", – сказал Климкин.

По его словам, запугать этим европейцев не получится.

"В Европе это точно не "прокатит"! Я знаю, что это не зашло в Испании, Германии, Франции. Более того, это даже не стало темой для обсуждения в СМИ. Европейцы относятся к этому как к сознательной провокации, которую нужно раскрыть. Процесс идет, я думаю, что, возможно, даже в ближайшее время мы услышим некоторые результаты. Там есть прогресс, но это все, что я могу сказать", – подчеркнул Климкин.

Он также добавил, что у украинских дипломатов есть протоколы на случай психологических или физических провокаций, они проходят курсы цифровой и личной безопасности.