Климкин о "кровавых письмах" в украинских посольствах: В Испании, Германии, Франции это даже не стало темой для обсуждения в СМИ

"Это классическая психологическая операция – вывести людей из нормального состояния и заставить думать именно об этом, вложить немного денег и получить результат. Но с сегодняшним уровнем эмоций это не работает. Я совершенно не исключаю [руки Кремля] – либо прямо, либо косвенно, через каких-то леваков или ультраправых", – сказал Климкин.
По его словам, запугать этим европейцев не получится.
"В Европе это точно не "прокатит"! Я знаю, что это не зашло в Испании, Германии, Франции. Более того, это даже не стало темой для обсуждения в СМИ. Европейцы относятся к этому как к сознательной провокации, которую нужно раскрыть. Процесс идет, я думаю, что, возможно, даже в ближайшее время мы услышим некоторые результаты. Там есть прогресс, но это все, что я могу сказать", – подчеркнул Климкин.
Он также добавил, что у украинских дипломатов есть протоколы на случай психологических или физических провокаций, они проходят курсы цифровой и личной безопасности.
30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.
В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.
1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.
Последний подобный случай произошел утром 12 декабря в Греции. Там украинское посольство также получило окровавленный пакет. Это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах.
Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.
Издание "ГОРДОН "обратило внимание на то, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.