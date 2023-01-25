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Почтовые бомбы в украинских представительствах: в Испании задержан подозреваемый

Полиция арестовала в Бургосе бывшего сотрудника горсовета
Полиция арестовала в Бургосе бывшего сотрудника горсовета
Скриншот: lasexta.com

Полиция Испании арестовала 74-летнего мужчину, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в украинское и американское посольства в Испании, офис правительства, министерство обороны и еще несколько мест. Об этом 25 января пишет издание LaSexta.

Мужчина работал в городском совете и живет один. Правоохранители намерены провести у него обыск. Пока у них нет данных о его принадлежности к политическим группам или течениям, пишет издание.

Газета напоминает, что первое из писем с взрывчаткой было отправлено в офис правительства в Мадриде по почте, 24 ноября его обнаружили и нейтрализовали службы безопасности La Moncloa. Инцидент не афишировался, пока не стало известно о похожих письмах в адрес министерства обороны и украинского посольство в Мадриде.

Взрывчатка в письмах оказалась порохом для петард и фейерверков, спрессованным с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию. В некоторых пакетах были обнаружены небольшие металлические детали. Кроме органов власти, опасное письмо получила производитель оружия Instalaza (Сарагоса) и военную базу из Торрехон-де-Ардос.

Последний пакет, отправленный в спутниковый центр Европейского Союза на авиабазе Торрехон, был единственным, что не сдетонировал и дал подсказки полиции: ей удалось выделить ДНК и проанализировать почерк на конвертах. Эксперты пришли к выводу, что их подписывал человек старшего поколения. 

По камерам наблюдения письма отследили до города Бургос. Выйти же на подозреваемого полиции помогли необычные конверты ручной работы. Проанализировав всех покупателей интернет-магазина, который их продавал, следователи нашли там покупателя из Бургоса. Он же оказался покупателем марок, обнаруженных на письмах с бомбами. Эти доказательства стали основанием для задержания мужчины.


Контекст:

30 ноября 2022 года в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

Последний подобный случай произошел утром 12 декабря в Греции. Там украинское посольство также получило окровавленный пакет. Это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах.

Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

22 января The New York Times написала, что американские и европейские официальные лица связывают с рассылкой писем  российскую военную разведчику, которая поручила одной из ультраправых группировок провести кампанию по рассылке писем-бомб в Испании. По данным издания, следователи сосредоточились на "Русском имперском движении" – радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.

Теги: терроризм, Испания, полиция, почта, взрывчатка, Мадрид, задержание, письмо
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