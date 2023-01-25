Почтовые бомбы в украинских представительствах: в Испании задержан подозреваемый

Мужчина работал в городском совете и живет один. Правоохранители намерены провести у него обыск. Пока у них нет данных о его принадлежности к политическим группам или течениям, пишет издание.

Газета напоминает, что первое из писем с взрывчаткой было отправлено в офис правительства в Мадриде по почте, 24 ноября его обнаружили и нейтрализовали службы безопасности La Moncloa. Инцидент не афишировался, пока не стало известно о похожих письмах в адрес министерства обороны и украинского посольство в Мадриде.

Взрывчатка в письмах оказалась порохом для петард и фейерверков, спрессованным с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию. В некоторых пакетах были обнаружены небольшие металлические детали. Кроме органов власти, опасное письмо получила производитель оружия Instalaza (Сарагоса) и военную базу из Торрехон-де-Ардос.

Последний пакет, отправленный в спутниковый центр Европейского Союза на авиабазе Торрехон, был единственным, что не сдетонировал и дал подсказки полиции: ей удалось выделить ДНК и проанализировать почерк на конвертах. Эксперты пришли к выводу, что их подписывал человек старшего поколения.

По камерам наблюдения письма отследили до города Бургос. Выйти же на подозреваемого полиции помогли необычные конверты ручной работы. Проанализировав всех покупателей интернет-магазина, который их продавал, следователи нашли там покупателя из Бургоса. Он же оказался покупателем марок, обнаруженных на письмах с бомбами. Эти доказательства стали основанием для задержания мужчины.

* @manumarlasca explica cómo se gestó la detención del jubilado de 74 años acusado de enviar las cartas con material explosivo



* La investigación ha seguido tres líneas: el envío de paquetes por Correos, el ADN y los sobres que utilizóhttps://t.co/4YEkkPW7qd — laSexta Noticias (@sextaNoticias) January 25, 2023



