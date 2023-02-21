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Мелони в ходе визита в Украину посетила Бучу и Ирпень. Ее сопровождал генпрокурор

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Мелони была "глубоко поражена" увиденным в Буче и Ирпене, отметили в Киевской ОВА
Мелони была "глубоко поражена" увиденным в Буче и Ирпене, отметили в Киевской ОВА
Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Украину 21 февраля посетила Киевскую область.

Об этом сообщается в Facebook Киевской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что Мелони побывала в деоккупированных в апреле 2022 года Буче и Ирпене под Киевом.

В частности премьер Италии посетила место массового захоронения украинских гражданских, убитых российскими военными в Буче, и осмотрела разрушенные жилые дома в Ирпене.

Указывается, что глава итальянского правительства "была глубоко поражена увиденным".

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"Вы можете рассчитывать на Италию, мы были с вами с самого начала и будем до конца. У вас есть вся наша поддержка", – заявила Мелони в Буче, ее цитирует в Twitter ANSA.

Во время поездки в Бучу Мелони сопровождал генпрокурор Украины Андрей Костин, проинформировал в Facebook пресс-центр ОГПУ.

Костин показал премьеру Италии места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации города в марте 2022 года.

Генпрокурор Украины выразил благодарность Мелони за помощь на юридическом фронте.

"Полагаемся на вашу поддержку в открытии в Гааге Международного центра по расследованию агрессии против Украины и созданию международного механизма выплаты Россией компенсаций", – подчеркнул Костин.

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Контекст:

Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля.

В Киеве премьер Италии провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать три вида систем ПВО.

Премьер сообщила Зеленскому о намерение организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, а также проинформировала президента о поддержке решения о признании Голодомора в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа профильным комитетом парламента Италии.

Теги: Россия, Украина, Италия, Киевская ОГА, оккупация, Киевская область, агрессия, Ирпень, расследование, Буча, преступление, война России против Украины, Андрей Костин, визит, премьер-министр, компенсация, Джорджа Мелони, убитые
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