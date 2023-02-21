Мелони в ходе визита в Украину посетила Бучу и Ирпень. Ее сопровождал генпрокурор

Мелони была "глубоко поражена" увиденным в Буче и Ирпене, отметили в Киевской ОВА Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Киевской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что Мелони побывала в деоккупированных в апреле 2022 года Буче и Ирпене под Киевом.

В частности премьер Италии посетила место массового захоронения украинских гражданских, убитых российскими военными в Буче, и осмотрела разрушенные жилые дома в Ирпене.

Указывается, что глава итальянского правительства "была глубоко поражена увиденным".

"Вы можете рассчитывать на Италию, мы были с вами с самого начала и будем до конца. У вас есть вся наша поддержка", – заявила Мелони в Буче, ее цитирует в Twitter ANSA.

UCRAINA | "Può contare sull'Italia, siamo con voi dall'inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto il nostro il supporto". Lo ha detto la presidente del consiglio Gorgia Meloni, alle autorità ucraine durante la visita a Bucha. #ANSA pic.twitter.com/UmSMeLWStW — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023

Во время поездки в Бучу Мелони сопровождал генпрокурор Украины Андрей Костин, проинформировал в Facebook пресс-центр ОГПУ.

Костин показал премьеру Италии места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации города в марте 2022 года.

Генпрокурор Украины выразил благодарность Мелони за помощь на юридическом фронте.

"Полагаемся на вашу поддержку в открытии в Гааге Международного центра по расследованию агрессии против Украины и созданию международного механизма выплаты Россией компенсаций", – подчеркнул Костин.