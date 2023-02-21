Зеленский: Дом Берлускони никогда не бомбили ракетами, ежедневно. Слава Богу, что на танке во двор не заехал его партнер из РФ

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.

По словам Зеленского, в настоящее время Украина "видит поддержку со стороны итальянского общества".

В то же время 12 февраля экс-премьер и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Украина и ее лидер спровоцировали нынешнюю войну.

"[Зеленскому] было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – сказал Берлускони, который является соратником Мелони по коалиции.

В то же время у Мелони ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, а спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать руки [президента РФ Владимира] Путина, которые по локти в крови".

"Господин Берлускони, мне кажется ... ну, его дом никогда не бомбили ракетами, ежедневно. Слава Богу, что на танке во двор не заехал его партнер из РФ, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3.00 и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям… потому что следующие два-три дня просто не может быть света. Из-за такой "большой любви" "братского российского народа", – сказал президент Украины на пресс-конференции 21 февраля.

Зеленский пожелал мира каждой семье в Италии, и даже тем, "которые не поддерживают и не понимают до конца происходящего" в Украине.

"У нас просто забирает кто-то другой, чужой, нашу жизнь. Так я желаю, чтобы в Италии этого никогда не было… А чтобы до конца сформировать свое мнение, мне кажется, нужно сюда приехать, увидеть своими глазами происходящее. И тогда мы на одном уровне будем общаться", – подчеркнул глава Украинского государства.