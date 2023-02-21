Зеленский: Дом Берлускони никогда не бомбили ракетами, ежедневно. Слава Богу, что на танке во двор не заехал его партнер из РФ

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.
По словам Зеленского, в настоящее время Украина "видит поддержку со стороны итальянского общества".
В то же время 12 февраля экс-премьер и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Украина и ее лидер спровоцировали нынешнюю войну.
"[Зеленскому] было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – сказал Берлускони, который является соратником Мелони по коалиции.
В то же время у Мелони ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, а спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать руки [президента РФ Владимира] Путина, которые по локти в крови".
"Господин Берлускони, мне кажется ... ну, его дом никогда не бомбили ракетами, ежедневно. Слава Богу, что на танке во двор не заехал его партнер из РФ, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3.00 и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям… потому что следующие два-три дня просто не может быть света. Из-за такой "большой любви" "братского российского народа", – сказал президент Украины на пресс-конференции 21 февраля.
Зеленский пожелал мира каждой семье в Италии, и даже тем, "которые не поддерживают и не понимают до конца происходящего" в Украине.
"У нас просто забирает кто-то другой, чужой, нашу жизнь. Так я желаю, чтобы в Италии этого никогда не было… А чтобы до конца сформировать свое мнение, мне кажется, нужно сюда приехать, увидеть своими глазами происходящее. И тогда мы на одном уровне будем общаться", – подчеркнул глава Украинского государства.
Берлускони был премьером-министром Италии в 1994–1995, 2001–2006 и 2008–2011 годах.
В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Берлускони несколько раз заявлял, что "разочарован" в Путине, но также говорил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны.
7 сентября 2022 года он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".
В октябре в Италии вспыхнул скандал в связи с публикацией прослушки Берлускони. В опубликованных аудиозаписях он, в частности, рассказал, что обменивался письмами и алкоголем с Путиным.
14 февраля 2023 года Берлускони заявил, что "всегда был и остается на стороне украинского народа и мира".