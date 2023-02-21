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Новый пакет военной помощи для Украины включает три вида систем ПВО – премьер Италии

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В новом пакете военной помощи для Украины есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО Skyguard и Spada, отметила Мелони
В новом пакете военной помощи для Украины есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО – Skyguard и Spada, отметила Мелони
Фото: wikipedia.org

Италия предоставит Украине три вида систем ПВО – ЗРК SAMP-T, Skyguard и Spada.

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Когда речь идет о стране, в отношении которой была совершена агрессия, то все оружие, которое ей поставляется, – это все для защиты и обороны. Мы концентрируемся с международными партнерами на системах ПВО. Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы объединить наши технологии. Важно, что в новом пакете военной помощи есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО – Skyguard и Spada. На сегодня стратегической целью является защита критической инфраструктуры", – сказала Мелони, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей.

Зеленский назвал пакет военной помощи Италии "мощным".

"Мы действительно получим SAMP-T – серьезные системы ПВО, дорогие ракеты, но жизнь дороже всего. Нужно знать, что это очень серьезные технологии. Мы над этим долго работали. Личное лидерство премьер-министра Италии дало возможность нам получить эти системы. Кроме того, еще две важные системы ПВО получит Украина, чтобы защищать жизни наших людей", – отметил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/723568909148306/

Украинские военные уже начали обучение на SAMP-T, которые Киеву решили предоставить правительства Франции и Италии, сообщили в начале февраля Воздушные силы ВСУ.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 2 февраля спрогнозировал, что комплексы SAMP-T будут развернуты в Украине в течение семи-восьми недель.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля. Она отмечала, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля.

Теги: Украина, Франция, Италия, правительство, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, истребители, война России против Украины, президент, пресс-конференция, визит, инфраструктура, премьер-министр, Джорджа Мелони
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