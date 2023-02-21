Новый пакет военной помощи для Украины включает три вида систем ПВО – премьер Италии

В новом пакете военной помощи для Украины есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО – Skyguard и Spada, отметила Мелони Фото: wikipedia.org

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Когда речь идет о стране, в отношении которой была совершена агрессия, то все оружие, которое ей поставляется, – это все для защиты и обороны. Мы концентрируемся с международными партнерами на системах ПВО. Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы объединить наши технологии. Важно, что в новом пакете военной помощи есть ЗРК SAMP-T, а также и другие системы ПВО – Skyguard и Spada. На сегодня стратегической целью является защита критической инфраструктуры", – сказала Мелони, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей.

Зеленский назвал пакет военной помощи Италии "мощным".

"Мы действительно получим SAMP-T – серьезные системы ПВО, дорогие ракеты, но жизнь дороже всего. Нужно знать, что это очень серьезные технологии. Мы над этим долго работали. Личное лидерство премьер-министра Италии дало возможность нам получить эти системы. Кроме того, еще две важные системы ПВО получит Украина, чтобы защищать жизни наших людей", – отметил президент.

Украинские военные уже начали обучение на SAMP-T, которые Киеву решили предоставить правительства Франции и Италии, сообщили в начале февраля Воздушные силы ВСУ.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 2 февраля спрогнозировал, что комплексы SAMP-T будут развернуты в Украине в течение семи-восьми недель.