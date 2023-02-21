Италия организует конференцию в Риме по восстановлению Украины – Зеленский

Зеленский выразил благодарность Италии за готовность совместно работать над восстановлением Украины после российской оккупации Фото: president.gov.ua

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.

По словам Зеленского, Рим "сыграл важную роль в решении вопроса о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС для Украины".

Президент также выразил благодарность Италии за готовность совместно работать над восстановлением Украины после российской оккупации.

"Сегодня на переговорах мы отдельно остановились на вопросе участия Италии в восстановлении государства Украина, и в этом контексте мы приветствовали намерение итальянской стороны организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, который может стать весомым элементом поддержки нашего государства и стабильности в Европе", – сказал Зеленский.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.