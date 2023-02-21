Италия организует конференцию в Риме по восстановлению Украины – Зеленский

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.
По словам Зеленского, Рим "сыграл важную роль в решении вопроса о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС для Украины".
Президент также выразил благодарность Италии за готовность совместно работать над восстановлением Украины после российской оккупации.
"Сегодня на переговорах мы отдельно остановились на вопросе участия Италии в восстановлении государства Украина, и в этом контексте мы приветствовали намерение итальянской стороны организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, который может стать весомым элементом поддержки нашего государства и стабильности в Европе", – сказал Зеленский.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.
В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.
Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля 2023 года.