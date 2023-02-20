Зеленский назвал приоритеты в восстановлении Украины после войны

Зеленский ответил на вопрос, как нужно восстанавливать Украину Фото: president.gov.ua

Он отметил, что нужны изменения в сфере энергетики.

"Энергетические проблемы, вызванные российскими бомбардировками, нехватка воды побуждают нас исследовать поиск экологически чистой и возобновляемой энергии, начиная с электричества. Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции", – сказал он.

Также Украина думает о расширении складов для сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах Африки, сказал Зеленский.

"Очевидно, что любые инвестиции из-за рубежа требуют безопасности, иностранные предприниматели должны чувствовать себя в безопасности. Мы ждем французских и немецких инвестиций, и, конечно, итальянских. Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашей реконструкции", – добавил президент.

Он также рассказал, что США помогают стране развивать передовые технологии, Украина находится в авангарде проектирования и строительства беспилотников, систем наведения, связи, робототехники всех видов.