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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал приоритеты в восстановлении Украины после войны

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Зеленский ответил на вопрос, как нужно восстанавливать Украину
Зеленский ответил на вопрос, как нужно восстанавливать Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет нужно изменить в Украине для скорейшего ее восстановления, в интервью Corriere della Sera, которое вышло 19 февраля.

Он отметил, что нужны изменения в сфере энергетики.

"Энергетические проблемы, вызванные российскими бомбардировками, нехватка воды побуждают нас исследовать поиск экологически чистой и возобновляемой энергии, начиная с электричества. Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции", – сказал он.

Также Украина думает о расширении складов для сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах Африки, сказал Зеленский. 

"Очевидно, что любые инвестиции из-за рубежа требуют безопасности, иностранные предприниматели должны чувствовать себя в безопасности. Мы ждем французских и немецких инвестиций, и, конечно, итальянских. Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашей реконструкции", – добавил президент.

Он также рассказал, что США помогают стране развивать передовые технологии, Украина находится в авангарде проектирования и строительства беспилотников, систем наведения, связи, робототехники всех видов. 

Контекст:

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В частности, украинские социальная сфера, медицина и образование в результате российской агрессии понесли убытки на $10,8 млрд, сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE). Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.

Теги: ядерная энергетика, инвестиции, сельское хозяйство, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, восстановление
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