Зеленский назвал приоритеты в восстановлении Украины после войны

Он отметил, что нужны изменения в сфере энергетики.
"Энергетические проблемы, вызванные российскими бомбардировками, нехватка воды побуждают нас исследовать поиск экологически чистой и возобновляемой энергии, начиная с электричества. Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции", – сказал он.
Также Украина думает о расширении складов для сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах Африки, сказал Зеленский.
"Очевидно, что любые инвестиции из-за рубежа требуют безопасности, иностранные предприниматели должны чувствовать себя в безопасности. Мы ждем французских и немецких инвестиций, и, конечно, итальянских. Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашей реконструкции", – добавил президент.
Он также рассказал, что США помогают стране развивать передовые технологии, Украина находится в авангарде проектирования и строительства беспилотников, систем наведения, связи, робототехники всех видов.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В частности, украинские социальная сфера, медицина и образование в результате российской агрессии понесли убытки на $10,8 млрд, сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE). Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.