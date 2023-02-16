ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ущерб для соцсферы, медицины и образования из-за агрессии РФ против Украины составил $10,8 млрд – Киевская школа экономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений в Украине более 3127
Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений в Украине – более 3127
Фото: EPA

Украинские социальная сфера, медицина и образование в результате российской агрессии понесли убытки на $10,8 млрд. Такие данные приводят эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.

Общие косвенные потери, по данным KSE, достигают $11,1 млрд, а необходимая сумма для их восстановления – минимум $19,7 млрд.

Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений – уже более 3127, среди них 1489 школ, 885 детских садов, 517 зданий высших учебных заведений.

Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных учреждений здравоохранения – 1245. Больше всего среди медицинских учреждений пострадали амбулатории – 430 объектов и больницы – 362.

Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории – 46 учреждений, социальные центры – 43 и интернаты – 31.

Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua

Регионы, в которых больше всего пострадали учреждения:

  • социальной сферы: Донецкая область – 21%, Одесская область – 20%, Киев – 18%;
  • здравоохранения: Донецкая область – 36%, Харьковская область – 23%, Луганская область – 11%;
  • образования: Харьковская область – 34%, Донецкая область – 18%, Луганская область – 11%.

Кроме прямых убытков разрушенной инфраструктуры социальной сферы значительно выросли расходы на сферу социальной защиты, что вызвано значительным ростом уровня безработицы (на 28% по оценке НБУ), увеличением количества внутренне перемещенных лиц (до 5,9 млн человек на конец 2022 года) и другими социальными напряжениями.

По оценкам на середину 2022 года, дополнительные расходы из госбюджета для покрытия потребности на социальные выплаты исходя из количества внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан (без учета расходов, связанных с безработицей), которые дополнительно нуждаются в социальной поддержке, оценивались в $6,4 млрд. А Всемирный банк в своем отчете еще в июне оценивал потребности в восстановлении социальной сферы, медицины и образования на уровне $44,9 млрд.

Ожидается, что оценка этих потребностей на восстановление не является окончательной, поскольку ситуация с социальной сферой напрямую будет зависеть от дальнейшей экскалации боевых действий и других связанных с военными действиями факторов – рост количества незащищенных слоев населения из-за увеличения числа ветеранов войны, ВПЛ, лиц, потерявших кормильцев, получивших инвалидность и других.

Контекст:

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер. 

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, медицина, образование, Луганская область, война, экономика, социальные выплаты, Харьковская область, агрессия, больница, Одесская область, интернат, санаторий, жилье, война России против Украины, ущерб, школы, больницы, инфраструктура, KSE, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
Галина ГРИШИНА
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (70935)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (57489)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (42023)
4
Тринчер надела декольте до талии. Видео (34334)
5
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (33534)
6
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (23863)
7
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21280)
8
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14293)
 
 
 
 