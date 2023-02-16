Ущерб для соцсферы, медицины и образования из-за агрессии РФ против Украины составил $10,8 млрд – Киевская школа экономики

Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений в Украине – более 3127 Фото: EPA

Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.

Общие косвенные потери, по данным KSE, достигают $11,1 млрд, а необходимая сумма для их восстановления – минимум $19,7 млрд.

Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений – уже более 3127, среди них 1489 школ, 885 детских садов, 517 зданий высших учебных заведений.

Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных учреждений здравоохранения – 1245. Больше всего среди медицинских учреждений пострадали амбулатории – 430 объектов и больницы – 362.

Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории – 46 учреждений, социальные центры – 43 и интернаты – 31.

Инфографика: kse.ua



Регионы, в которых больше всего пострадали учреждения:

социальной сферы: Донецкая область – 21%, Одесская область – 20%, Киев – 18%;

здравоохранения: Донецкая область – 36%, Харьковская область – 23%, Луганская область – 11%;

образования: Харьковская область – 34%, Донецкая область – 18%, Луганская область – 11%.

Кроме прямых убытков разрушенной инфраструктуры социальной сферы значительно выросли расходы на сферу социальной защиты, что вызвано значительным ростом уровня безработицы (на 28% по оценке НБУ), увеличением количества внутренне перемещенных лиц (до 5,9 млн человек на конец 2022 года) и другими социальными напряжениями.

По оценкам на середину 2022 года, дополнительные расходы из госбюджета для покрытия потребности на социальные выплаты исходя из количества внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан (без учета расходов, связанных с безработицей), которые дополнительно нуждаются в социальной поддержке, оценивались в $6,4 млрд. А Всемирный банк в своем отчете еще в июне оценивал потребности в восстановлении социальной сферы, медицины и образования на уровне $44,9 млрд.

Ожидается, что оценка этих потребностей на восстановление не является окончательной, поскольку ситуация с социальной сферой напрямую будет зависеть от дальнейшей экскалации боевых действий и других связанных с военными действиями факторов – рост количества незащищенных слоев населения из-за увеличения числа ветеранов войны, ВПЛ, лиц, потерявших кормильцев, получивших инвалидность и других.