На этой неделе в ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине – Зеленский

"Уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с США, почти с 60 другими странами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. И накануне 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, мощным свидетельством того, что террористическая сила никогда не сломает цивилизованное право", – сказал Зеленский.
Также Зеленский подчеркнул важность привлечения США к реализации украинской формулы мира и подчеркнул безальтернативность создания международного спецтрибунала.
"По нашему мнению, нет альтернативы созданию специального трибунала. Это позиция Украины, мы будем поддерживать эту позицию. Я бы очень хотел, чтобы США были привлечены к реализации нашей формулы мира. Это привлечение будет означать усиление глобальной стабильности и предсказуемости международных отношений. И у нас есть наработки на этом пути", – отметил президент.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.