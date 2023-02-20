На этой неделе в ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине – Зеленский

"Уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с США, почти с 60 другими странами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. И накануне 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, мощным свидетельством того, что террористическая сила никогда не сломает цивилизованное право", – сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул важность привлечения США к реализации украинской формулы мира и подчеркнул безальтернативность создания международного спецтрибунала.

"По нашему мнению, нет альтернативы созданию специального трибунала. Это позиция Украины, мы будем поддерживать эту позицию. Я бы очень хотел, чтобы США были привлечены к реализации нашей формулы мира. Это привлечение будет означать усиление глобальной стабильности и предсказуемости международных отношений. И у нас есть наработки на этом пути", – отметил президент.