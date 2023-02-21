Зеленский: Ожидаем, что парламент Италии поддержит резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Для Украины важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, отметил на совместной пресс-конференции с Мелони Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Для нас важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, поскольку в нынешнем году исполняется 90-я годовщина этой трагедии. Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", – сказал Зеленский.

Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля.