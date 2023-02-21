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Зеленский: Ожидаем, что парламент Италии поддержит резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

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Для Украины важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, отметил на совместной пресс-конференции с Мелони Зеленский
Для Украины важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, отметил на совместной пресс-конференции с Мелони Зеленский
Фото: president.gov.ua

Профильный комитет парламента Италии поддержал решение о признание Голодомора в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Для нас важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, поскольку в нынешнем году исполняется 90-я годовщина этой трагедии. Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/723568909148306/

Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор  геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, МолдоваЧехияБолгария, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года признал Голодомор геноцидом украинского народа немецкий Бундестаг.

Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Теги: Украина, Италия, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, парламент, резолюция, украинцы, президент, пресс-конференция, трагедия, визит, признание, премьер-министр, Джорджа Мелони
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