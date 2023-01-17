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Стефанчук: Важно как минимум утроить количество парламентов, признавших Голодомор геноцидом

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По данным спикера Рады, Голодомор признали геноцидом украинского народа 23 иностранных парламента
По данным спикера Рады, Голодомор признали геноцидом украинского народа 23 иностранных парламента
Фото: depositphotos.com

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен добиваться, чтобы как можно больше иностранных парламентов признали Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я хочу довести признание Голодомора геноцидом украинского народа до логического завершения на международном уровне. Всего за 31 год около 16 парламентов это признали, а в прошлом году – еще семь. Мне важно как минимум удвоить, а то и утроить количество парламентов, которые это сделают", – сказал спикер.

Отдельно он отметил, что Украине удалось добиться того, чтобы и Германия признала Голодомор геноцидом.

"Я считаю это одним из результатов межпарламентской дипломатии", – добавил Стефанчук.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Теги: Верховная Рада, Германия, геноцид, Голодомор, парламент, Руслан Стефанчук
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