Стефанчук: Важно как минимум утроить количество парламентов, признавших Голодомор геноцидом

"Я хочу довести признание Голодомора геноцидом украинского народа до логического завершения на международном уровне. Всего за 31 год около 16 парламентов это признали, а в прошлом году – еще семь. Мне важно как минимум удвоить, а то и утроить количество парламентов, которые это сделают", – сказал спикер.
Отдельно он отметил, что Украине удалось добиться того, чтобы и Германия признала Голодомор геноцидом.
"Я считаю это одним из результатов межпарламентской дипломатии", – добавил Стефанчук.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.