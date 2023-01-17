Стефанчук: Важно как минимум утроить количество парламентов, признавших Голодомор геноцидом

"Я хочу довести признание Голодомора геноцидом украинского народа до логического завершения на международном уровне. Всего за 31 год около 16 парламентов это признали, а в прошлом году – еще семь. Мне важно как минимум удвоить, а то и утроить количество парламентов, которые это сделают", – сказал спикер.

Отдельно он отметил, что Украине удалось добиться того, чтобы и Германия признала Голодомор геноцидом.

"Я считаю это одним из результатов межпарламентской дипломатии", – добавил Стефанчук.