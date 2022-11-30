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"Правда всегда побеждает". Зеленский поблагодарил Бундестаг за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом

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Зеленский выразил благодарность немецкому парламенту
Зеленский выразил благодарность немецкому парламенту
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецкий Бундестаг за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

"Германия признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает", – написал он в Twitter.

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. 

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

30 ноября 2022 года Бундестаг принял резолюцию "Голодомор в Украине: упоминание – память – предупреждение". Авторы резолюции отметили, что с одной стороны, голод "был прямым следствием политики насильственной коллективизации крестьян", а с другой – "целью массовых убийств голодом было политическое подавление украинского национального самосознания". "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая классификация как геноцид. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – говорится в документе.

Бундестаг призвал правительство, среди прочего, продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине "как жертве агрессивной войны России, которая нарушает международное право, и империалистической политики Владимира Путина".

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, геноцид, Голодомор, Бундестаг, Владимир Зеленский, война России против Украины
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