"Германия признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает", – написал он в Twitter.
Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2022
В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.
30 ноября 2022 года Бундестаг принял резолюцию "Голодомор в Украине: упоминание – память – предупреждение". Авторы резолюции отметили, что с одной стороны, голод "был прямым следствием политики насильственной коллективизации крестьян", а с другой – "целью массовых убийств голодом было политическое подавление украинского национального самосознания". "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая классификация как геноцид. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – говорится в документе.
Бундестаг призвал правительство, среди прочего, продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине "как жертве агрессивной войны России, которая нарушает международное право, и империалистической политики Владимира Путина".
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.