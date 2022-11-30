"Германия признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает", – написал он в Twitter.

Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2022

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

30 ноября 2022 года Бундестаг принял резолюцию "Голодомор в Украине: упоминание – память – предупреждение". Авторы резолюции отметили, что с одной стороны, голод "был прямым следствием политики насильственной коллективизации крестьян", а с другой – "целью массовых убийств голодом было политическое подавление украинского национального самосознания". "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая классификация как геноцид. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – говорится в документе.

Бундестаг призвал правительство, среди прочего, продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине "как жертве агрессивной войны России, которая нарушает международное право, и империалистической политики Владимира Путина".