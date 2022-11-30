"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора

Димопулос сообщила, что видео было снято на дне рождения подруги, а опубликовала она его на следующий день.
"Сделала ли я плохо, что выставила этот пост, – нет. Совершила ли я ошибку, что выставила именно в этот день, – да. Потому что это был День памяти жертв Голодомора", – написала артистка.
Она добавила, что не выставила бы свой пост, если бы "с утра почитала новости".
"Но я никому не навредила и не причинила зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки, и я не исключение, – отметила Димопулос. – У меня нет купленных подписчиков и большой ТВ-аудитории, но я никогда не позволила бы себе постоянно унижать других".
Димопулос не уточнила, кому адресовано ее обращение, но в день публикации ролика украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к проживающим за границей украинцам с просьбой "не кричать о том, как им классно".
"Извините, если я кого-то оскорбила, я этого не хотела", – подытожила она.
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Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).
10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания.