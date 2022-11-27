"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале

Димопулос после нападения РФ на Украину уехала за границу Фото: santadimopulos / Instagram

"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века", – подписала видео Димопулос.

"Позорище", – отреагировали в сети.

"Не очень как-то нам радостно смотреть в данное время. Ну правда, не вовремя. Наверное, немного оторвалась от реальности", – прокомментировали подписчики.

"Красиво, но не дразнитесь хотя бы сейчас, когда мы сидели без света, воды и интернета двое суток", – написали фолловеры.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая призвала проживающих за границей украинцев "включить мозги и не кричать, как им классно".

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