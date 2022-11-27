Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2022
 
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"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале

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Димопулос после нападения РФ на Украину уехала за границу
Димопулос после нападения РФ на Украину уехала за границу
Фото: santadimopulos / Instagram

Проживающая за границей украинская певица и блогер Санта Димопулос 26 ноября опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлена во время костюмированного чаепития в компании подруг.

"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века",  подписала видео Димопулос.

"Позорище", – отреагировали в сети.

"Не очень как-то нам радостно смотреть в данное время. Ну правда, не вовремя. Наверное, немного оторвалась от реальности", – прокомментировали подписчики.

"Красиво, но не дразнитесь хотя бы сейчас, когда мы сидели без света, воды и интернета двое суток", – написали фолловеры.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая призвала проживающих за границей украинцев "включить мозги и не кричать, как им классно".

Контекст:

Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания.

Теги: Голодомор, война России против Украины, Санта Димопулос
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