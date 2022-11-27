"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале

"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века", – подписала видео Димопулос.
"Позорище", – отреагировали в сети.
"Не очень как-то нам радостно смотреть в данное время. Ну правда, не вовремя. Наверное, немного оторвалась от реальности", – прокомментировали подписчики.
"Красиво, но не дразнитесь хотя бы сейчас, когда мы сидели без света, воды и интернета двое суток", – написали фолловеры.
Ранее украинская ведущая Катя Осадчая призвала проживающих за границей украинцев "включить мозги и не кричать, как им классно".
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Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).
10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания.