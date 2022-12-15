Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европарламент сожалеет о том, что 90-я годовщина Голодомора проходит в то время, когда Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины Фото: depositphotos.com

Соответствующая резолюция была проголосована в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. Из 536 проголосовавших депутатов за – 506, против – 12, воздержалось – 17.

"[Европарламент] признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов в Украине, вызванный сознательной политикой советской власти, геноцидом против украинского народа, так как он был совершен с целью уничтожить группу людей путем умышленного создания условий жизни, рассчитанной на ее физическое уничтожение", – сказано в резолюции.

В этой связи Европарламент призвал Российскую Федерацию "как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления". Кроме того, ЕП призвал "все страны и международные организации, которые еще не признали Голодомор геноцидом, сделать это".

Европарламент также заявил, что "решительно осуждает эти акты геноцида тоталитарного советского режима, которые привели к гибели миллионов украинцев и нанесли значительный ущерб устоям украинского общества".

Европарламент "призывает все страны, в особенности Российскую Федерацию и другие страны, возникшие после распада Советского Союза, открыть свои архивы искусственного голода 1932–1933 годов в Украине", сказано в резолюции.

Европарламент почтил память всех жертв Голодомора и выразил солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, в частности с оставшимися в живых жертвами Голодомора и их семьями и отдал дань уважения погибшим в результате этих преступлений, совершенных тоталитарным советским режимом.

Европарламент также высказался за то, чтобы государства – члены ЕС и третьи страны повышали осведомленность об этих событиях и других преступлениях, совершенных советским режимом, путем включения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Кроме того, ЕП заявил, что сожалеет о том, что 90-я годовщина Голодомора проходит в то время, когда Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, нарушает суверенитет и территориальную целостность этой страны и стремится ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру его людей. ЕП осудил тот факт, что агрессивная война России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису, когда Россия уничтожает и грабит украинские зерновые склады и продолжает мешать Украине экспортировать зерно в самые бедные страны.