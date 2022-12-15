Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Соответствующая резолюция была проголосована в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. Из 536 проголосовавших депутатов за – 506, против – 12, воздержалось – 17.
"[Европарламент] признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов в Украине, вызванный сознательной политикой советской власти, геноцидом против украинского народа, так как он был совершен с целью уничтожить группу людей путем умышленного создания условий жизни, рассчитанной на ее физическое уничтожение", – сказано в резолюции.
В этой связи Европарламент призвал Российскую Федерацию "как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления". Кроме того, ЕП призвал "все страны и международные организации, которые еще не признали Голодомор геноцидом, сделать это".
Европарламент также заявил, что "решительно осуждает эти акты геноцида тоталитарного советского режима, которые привели к гибели миллионов украинцев и нанесли значительный ущерб устоям украинского общества".
Европарламент "призывает все страны, в особенности Российскую Федерацию и другие страны, возникшие после распада Советского Союза, открыть свои архивы искусственного голода 1932–1933 годов в Украине", сказано в резолюции.
Европарламент почтил память всех жертв Голодомора и выразил солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, в частности с оставшимися в живых жертвами Голодомора и их семьями и отдал дань уважения погибшим в результате этих преступлений, совершенных тоталитарным советским режимом.
Европарламент также высказался за то, чтобы государства – члены ЕС и третьи страны повышали осведомленность об этих событиях и других преступлениях, совершенных советским режимом, путем включения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
Кроме того, ЕП заявил, что сожалеет о том, что 90-я годовщина Голодомора проходит в то время, когда Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, нарушает суверенитет и территориальную целостность этой страны и стремится ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру его людей. ЕП осудил тот факт, что агрессивная война России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису, когда Россия уничтожает и грабит украинские зерновые склады и продолжает мешать Украине экспортировать зерно в самые бедные страны.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.