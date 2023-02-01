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Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Зеленский поблагодарил

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Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом
Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом
Фото: parliament.bg

Национальное собрание Болгарии признало Голодомор в Украине в 1932–1933 годах геноцидом и категорически осудило виновных в нем. Об этом сообщает БТА 1 февраля.

134 голоса было за, 26 – против, никто не воздержался. Постановление парламента также объявляет каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

Любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида парламент Болгарии воспринимает как акт бесчестия памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, написано в документе. 

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию в Twitter за принятие такого решения.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", – написал он.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор  геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, Чехия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг.

Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Теги: Украина, Болгария, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, признание
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