Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Зеленский поблагодарил

134 голоса было за, 26 – против, никто не воздержался. Постановление парламента также объявляет каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.
Любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида парламент Болгарии воспринимает как акт бесчестия памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, написано в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию в Twitter за принятие такого решения.
"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", – написал он.
Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, Чехия, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг.
Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.