Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Зеленский поблагодарил

134 голоса было за, 26 – против, никто не воздержался. Постановление парламента также объявляет каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

Любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида парламент Болгарии воспринимает как акт бесчестия памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, написано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию в Twitter за принятие такого решения.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", – написал он.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023