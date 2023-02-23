ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украину прибыл премьер-министр Испании. Он посетит Бучу и Ирпень

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санчес планирует встретиться с Зеленским
Санчес планирует встретиться с Зеленским
Фото: EPA

Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 февраля прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – заявил политик.

"Суспільне" отметило, что Санчес планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также посетить Бучу и Ирпень Киевской области. 

Встречал испанского премьера замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Санчес уже был в Украине в апреле 2022 года.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Испания также намерена поставить Украине танки Leopard.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, Испания, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, Педро Санчес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (24788)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (20048)
3
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (14825)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (11226)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (8750)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5849)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5568)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (5055)
 
 
 
 