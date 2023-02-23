В Украину прибыл премьер-министр Испании. Он посетит Бучу и Ирпень

"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – заявил политик.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
"Суспільне" отметило, что Санчес планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также посетить Бучу и Ирпень Киевской области.
Встречал испанского премьера замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Санчес уже был в Украине в апреле 2022 года.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.
Испания также намерена поставить Украине танки Leopard.