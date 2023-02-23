В Украину прибыл премьер-министр Испании. Он посетит Бучу и Ирпень

"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – заявил политик.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

"Суспільне" отметило, что Санчес планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также посетить Бучу и Ирпень Киевской области.

Встречал испанского премьера замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Санчес уже был в Украине в апреле 2022 года.