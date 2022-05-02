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Телефоны премьера и министра обороны Испании взломали с помощью шпионской программы

Санчес лидер Социалистической партии Испании, на должности премьера находится с лета 2018 года
Санчес – лидер Социалистической партии Испании, на должности премьера находится с лета 2018 года
Фото: ЕРА

В Испании хакеры взломали телефоны премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес с помощью шпионского программного обеспечения израильского производства Pegasus. Об этом 2 мая сообщил глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос, пишет издание El Pais.

Отмечается, что во время хакерских атак, состоявшихся в мае и июне 2021 года, злоумышленники изъяли 2,6 гигабайта данных из телефона премьер-министра и 9 мегабайтов – из телефона министра обороны.

Боланьос назвал хакерские атаки "внешними" и "незаконными", пишет издание.

В испанском правительстве пока не знают о характере похищенной информации и степени ее конфиденциальности.

Исполнительные власти не указывают на возможное авторство этих атак, но уверяют, что они "не связаны с государственными органами".

Программное обеспечение Pegasus было разработано израильской фирмой NSO Group и используется правительствами и спецслужбами ряда стран, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что правительство использовало его в период с 2017 по 2020 годы для шпионажа за каталонскими сепаратистскими лидерами и активистами.

По данным агентства, в феврале Евросоюз рекомендовал запретить использование Pegasus в регионе, поскольку именно эта программа фигурировала в громких делах о конфиденциальности и нарушениях прав человека. Продукт якобы поставлялся правительствам, которые использовали его для шпионажа за политическими диссидентами, журналистами и правозащитниками.

Контекст:

Санчес – лидер Социалистической партии Испании, на должности премьера находится с лета 2018 года.

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

Кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Бельгию и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".  В 2019 году политик избрался в Европарламент, но не смог приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания, которая добивалась его экстрадиции. 

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

Глава правительства Каталонии Жоаким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

В декабре 2020 года года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.

22 июня правительство Испании официально помиловало девять каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников.

24 сентября Пучдемона задержали на Сардинии итальянские властиЗадержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года.

24 сентября Санчес заявил, что Пучдемон должен предстать перед испанским судом.

Теги: Испания, телефоны, программное обеспечение, Евросоюз, премьер-министр, Педро Санчес, Pegasus
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