Телефоны премьера и министра обороны Испании взломали с помощью шпионской программы

Санчес – лидер Социалистической партии Испании, на должности премьера находится с лета 2018 года Фото: ЕРА

Отмечается, что во время хакерских атак, состоявшихся в мае и июне 2021 года, злоумышленники изъяли 2,6 гигабайта данных из телефона премьер-министра и 9 мегабайтов – из телефона министра обороны.

Боланьос назвал хакерские атаки "внешними" и "незаконными", пишет издание.

В испанском правительстве пока не знают о характере похищенной информации и степени ее конфиденциальности.

Исполнительные власти не указывают на возможное авторство этих атак, но уверяют, что они "не связаны с государственными органами".

Программное обеспечение Pegasus было разработано израильской фирмой NSO Group и используется правительствами и спецслужбами ряда стран, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что правительство использовало его в период с 2017 по 2020 годы для шпионажа за каталонскими сепаратистскими лидерами и активистами.

По данным агентства, в феврале Евросоюз рекомендовал запретить использование Pegasus в регионе, поскольку именно эта программа фигурировала в громких делах о конфиденциальности и нарушениях прав человека. Продукт якобы поставлялся правительствам, которые использовали его для шпионажа за политическими диссидентами, журналистами и правозащитниками.