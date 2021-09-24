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Премьер Испании считает, что Пучдемон должен предстать перед испанским судом

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Санчес отметил, что с уважением отнесется к решению итальянского суда
Санчес отметил, что с уважением отнесется к решению итальянского суда
Фото: EPA

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон, задержанный на Сардинии итальянскими властями, должен предстать перед судом. Об этом он заявил 24 сентября, пишет El Pais.

Санчес отметил, что с уважением отнесется к решению итальянского суда, который должен решить, передавать ли Пучдемона для судебного разбирательства в Верховном суде Испании.

Контекст:

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

Кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Бельгию и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".  В 2019 году политик избрался в Европарламент, но не смог приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания, которая добивалась его экстрадиции. 

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

Глава правительства Каталонии Жоаким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

В декабре 2020 года года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.

22 июня правительство Испании официально помиловало девять каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников.

24 сентября Пучдемона задержали на Сардинии итальянские властиЗадержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Испания, Каталония, Карлес Пучдемон, Педро Санчес
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