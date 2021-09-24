В Италии задержали бывшего главу Каталонии Пучдемона

Пучдемона задержала пограничная полиция, решение о его освобождении или экстрадиции примет суд Фото: EPA

Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года. Бойе заявил, что действие этого ордера было приостановлено судом Европейского союза.

El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida. — Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021

Соратник Пучдемона Жозеп Алай написал, что политик прилетел из Бельгии в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом, а также чтобы посетить фольклорный фестиваль каталонской культуры "Адифолк".

Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его задержала итальянская пограничная полиция. 25 сентября Пучдемон предстанет перед судом, который примет решение о его освобождении или экстрадиции.

Quan ha arribat a l'aeroport de l'Alguer ha estat retingut per la policia fronterera italiana. Demà el President serà posat a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser que és competent per decidir la posada en llibertat o la seva extradició. — Josep Lluís Alay (@josepalay) September 23, 2021

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников