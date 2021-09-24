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В Италии задержали бывшего главу Каталонии Пучдемона

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Пучдемона задержала пограничная полиция, решение о его освобождении или экстрадиции примет суд
Пучдемона задержала пограничная полиция, решение о его освобождении или экстрадиции примет суд
Фото: EPA

Бывшего главу администрации Каталонии Карлеса Пучдемона, которого в Испании обвиняют в сепаратизме, задержали на Сардинии итальянские власти. Об этом в ночь на пятницу, 24 сентября, сообщил в Twitter его адвокат Гонсало Бойе.

Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года. Бойе заявил, что действие этого ордера было приостановлено судом Европейского союза.

Соратник Пучдемона Жозеп Алай написал, что политик прилетел из Бельгии в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом, а также чтобы посетить фольклорный фестиваль каталонской культуры "Адифолк". 

Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его задержала итальянская пограничная полиция. 25 сентября Пучдемон предстанет перед судом, который примет решение о его освобождении или экстрадиции.

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников

Контекст:

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

Кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Бельгию и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".  В 2019 году политик избрался в Европарламент, но не смог приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания, которая добивалась его экстрадиции. 

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

Глава правительства Каталонии Жоаким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

В декабре 2020 года года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.

22 июня правительство Испании официально помиловало девять каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

Теги: Испания, Италия, Каталония, экстрадиция, задержание, Карлес Пучдемон
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