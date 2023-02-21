ГОРДОН
 
 
События

До и после. Журналисты показали, как Киев и Бучу отстраивают после повреждений во время войны. Фоторепортаж

Сегодня 17.48
В Киеве, городе Буча и других населенных пунктах Киевской области отстраивают дома и инфраструктуру, пострадавшие из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Журналисты сняли ряд объектов до и после их восстановления, в феврале 2023 года. Фото для сравнения опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Киев, война, Киевская область, вторжение, Буча, война России против Украины, инфраструктура, восстановление
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города G
Дмитрий ГОРДОН
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 