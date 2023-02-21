До и после. Журналисты показали, как Киев и Бучу отстраивают после повреждений во время войны. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В Киеве, городе Буча и других населенных пунктах Киевской области отстраивают дома и инфраструктуру, пострадавшие из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Журналисты сняли ряд объектов до и после их восстановления, в феврале 2023 года. Фото для сравнения опубликовало агентство ЕРА
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