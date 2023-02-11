Украина получит грант в $50 млн на восстановление критической инфраструктуры от Всемирного банка

Финансирование для этого проекта предоставляется Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).
Банк уточнил, что грантовое финансирование будет предоставлено в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее.
"Вторжение России в Украину и далее несет разрушительные экономические и гуманитарные последствия. Украина нуждается в срочных инвестициях для ремонта поврежденных основных транспортных путей", – сказала вице-президент по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения" (RELINC) поможет отстроить основные мосты и железнодорожные пути для возобновления связи между населенными пунктами. Он также должен улучшить транспортное сообщение в западном направлении и смягчить ситуацию с экспортно-импортными потоками, ухудшившуюся из-за блокады черноморских портов.
В рамках проекта предполагается покупка модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных дорог и мостов и жизненно важных железнодорожных путей, а также дополнительного подвижного состава.
Половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры на закупку и установку мостов в пострадавших от российской агрессии регионах, уточнил в Facebook глава агентства Мустафа Найем.
"На Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Запорожскую область приходится около 74% потребностей в восстановлении транспортной инфраструктуры", – указал Найем.
Для реализации проекта будет привлечено Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Для Госагентства по восстановлению это будет пилотный проект с привлечением внешней организации по закупкам.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
По данным МВД Украины на конец 2022 года, РФ в ходе войны разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.
По оценкам Всемирного банка, прямой ущерб транспортной сети Украины составляет более $29,9 млрд, а экономические потери от нарушения работы транспорта – дополнительно $26,1 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года.