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Украина получит грант в $50 млн на восстановление критической инфраструктуры от Всемирного банка

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Половину гранта Всемирного банка получит Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, половину "Укрзалізниця"
Половину гранта Всемирного банка получит Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, половину – "Укрзалізниця"
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении дополнительных $50 млн гранта на ремонт и восстановление транспортной сети Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВБ 10 февраля.

Финансирование для этого проекта предоставляется Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).

Банк уточнил, что грантовое финансирование будет предоставлено в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее.

"Вторжение России в Украину и далее несет разрушительные экономические и гуманитарные последствия. Украина нуждается в срочных инвестициях для ремонта поврежденных основных транспортных путей", – сказала вице-президент по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения" (RELINC) поможет отстроить основные мосты и железнодорожные пути для возобновления связи между населенными пунктами. Он также должен улучшить транспортное сообщение в западном направлении и смягчить ситуацию с экспортно-импортными потоками, ухудшившуюся из-за блокады черноморских портов.

В рамках проекта предполагается покупка модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных дорог и мостов и жизненно важных железнодорожных путей, а также дополнительного подвижного состава.

Половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры на закупку и установку мостов в пострадавших от российской агрессии регионах, уточнил в Facebook глава агентства Мустафа Найем. 

"На Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Запорожскую область приходится около 74% потребностей в восстановлении транспортной инфраструктуры", – указал Найем.

Для реализации проекта будет привлечено Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Для Госагентства по восстановлению это будет пилотный проект с привлечением внешней организации по закупкам.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid0AK9H2hwXjdWo3tXTxCiwLtdqVecpKf5hboUfYiVTZLNdZ4TDe2n4Rzx6NaMkMytEl

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

По данным МВД Украины на конец 2022 года, РФ в ходе войны разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.

По оценкам Всемирного банка, прямой ущерб транспортной сети Украины составляет более $29,9 млрд, а экономические потери от нарушения работы транспорта – дополнительно $26,1 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года.

Теги: Мустафа Найем, Всемирный банк, мост, финансовая помощь, война России против Украины, финансы, дороги, гранты, финансирование, инфраструктура, МБРР, восстановление
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