Украина получит грант в $50 млн на восстановление критической инфраструктуры от Всемирного банка

Финансирование для этого проекта предоставляется Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).

Банк уточнил, что грантовое финансирование будет предоставлено в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее.

"Вторжение России в Украину и далее несет разрушительные экономические и гуманитарные последствия. Украина нуждается в срочных инвестициях для ремонта поврежденных основных транспортных путей", – сказала вице-президент по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения" (RELINC) поможет отстроить основные мосты и железнодорожные пути для возобновления связи между населенными пунктами. Он также должен улучшить транспортное сообщение в западном направлении и смягчить ситуацию с экспортно-импортными потоками, ухудшившуюся из-за блокады черноморских портов.

В рамках проекта предполагается покупка модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных дорог и мостов и жизненно важных железнодорожных путей, а также дополнительного подвижного состава.

Половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры на закупку и установку мостов в пострадавших от российской агрессии регионах, уточнил в Facebook глава агентства Мустафа Найем.

"На Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Запорожскую область приходится около 74% потребностей в восстановлении транспортной инфраструктуры", – указал Найем.

Для реализации проекта будет привлечено Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Для Госагентства по восстановлению это будет пилотный проект с привлечением внешней организации по закупкам.