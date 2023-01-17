Украина получила от Норвегии последнюю партию модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт

Как пояснили в компании, первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, сегодня в Украине получили оставшуюся часть. Конструкции планируют устанавливать на деоккупированных территориях страны вместо разрушенных.

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, подходящие для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд "скорых", ремонтных бригад, эвакуацию населения", – отмечается в сообщении "Укравтодора".

Стоимость подаренных конструкций составляет 30 млн норвежских крон (более 110 млн грн).

Перед установкой украинские мостостроители должны пройти тренинг в Польше. Их будут учить норвежские специалисты.

В "Укравтодоре" отметили, что Норвегия стала уже третьей страной, которая передала гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Девять временных мостов подарили также Чехия и Франция. Часть из них уже смонтирована в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.