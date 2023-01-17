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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила от Норвегии последнюю партию модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт

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Норвежские специалисты проведут для украинских тренинг по монтированию таких мостов
Норвежские специалисты проведут для украинских тренинг по монтированию таких мостов
Фото: Укравтодор / Facebook

Украина получила от Норвегии в качестве гуманитарной помощи 10 модульных мостов, которые выдерживают тяжелый транспорт. Об этом 17 января сообщил "Укравтодор".

Как пояснили в компании, первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, сегодня в Украине получили оставшуюся часть. Конструкции планируют устанавливать на деоккупированных территориях страны вместо разрушенных. 

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, подходящие для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд "скорых", ремонтных бригад, эвакуацию населения", – отмечается в сообщении "Укравтодора".

Стоимость подаренных конструкций составляет 30 млн норвежских крон (более 110 млн грн). 

Перед установкой украинские мостостроители должны пройти тренинг в Польше. Их будут учить норвежские специалисты.

В "Укравтодоре" отметили, что Норвегия стала уже третьей страной, которая передала гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Девять временных мостов подарили также Чехия и Франция. Часть из них уже смонтирована в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/pfbid027qqvXb5djqgv6LVRTNR2prVU8u9zUfB2zLUZvdDFcScvamAmZeP9d6aieZVTezZyl

Контекст:

По данным МВД Украины на конец 2022 года, РФ в ходе войны разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал в декабре, что россияне разрушили и повредили в Украине 25 тыс. км дорог и 315 мостов

Теги: Норвегия, Укравтодор, мост, война России против Украины, инфраструктура, восстановление
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