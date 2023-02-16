Премьер-министр рассказал, сколько средств уже есть на восстановление Украины

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд Фото: EPA

Глава правительства заявил, что необходимо "срочно" начинать восстановление. Он поручил главам областных администраций подготовить проекты.

"Мы уже имеем на спецсчете 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и $1,5 млрд от США. Кроме того, есть политическая договоренность с [главой Европейской комиссии] Урсулой фон дер Ляен о помощи ЕС в размере €1 млрд", – добавил он.

Также Шмыгаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением в областях, а также с строительством фортификационных укреплений и развертывании Пунктов несокрушимости.



