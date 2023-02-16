Премьер-министр рассказал, сколько средств уже есть на восстановление Украины

Глава правительства заявил, что необходимо "срочно" начинать восстановление. Он поручил главам областных администраций подготовить проекты.
"Мы уже имеем на спецсчете 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и $1,5 млрд от США. Кроме того, есть политическая договоренность с [главой Европейской комиссии] Урсулой фон дер Ляен о помощи ЕС в размере €1 млрд", – добавил он.
Также Шмыгаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением в областях, а также с строительством фортификационных укреплений и развертывании Пунктов несокрушимости.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В частности украинские социальная сфера, медицина и образование в результате российской агрессии понесли убытки на $10,8 млрд, сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE). Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.